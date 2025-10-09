Įkalinta Baltarusijos protestų lyderė Maryja Kalesnikava tikisi, kad netruks bus paleista

43 metų M. Kalesnikava kartu su opozicijos lydere Sviatlana Cichanouskaja ir aktyviste Veranika Capkala 2020-aisiais vadovavo istoriniams protestams prieš autoritarinį prezidentą Aliaksandrą Lukašenką.
M. Kalesnikava vienintelė iš šių trijų aktyvisčių tebėra Baltarusijoje, tačiau ji buvo nuteista kalėti 11 metų.
Per teismą, kuris vyko už uždarų durų, ji buvo kaltinama siekiais pakenkti nacionaliniam saugumui ir sąmokslu siekiant nekonstituciniu būdu užgrobti valdžią. Jos šalininkai nuosprendį vadina bausme už iššūkį A. Lukašenkai.
M. Kalesnikavos šalininkai teigia, kad nuo įkalinimo pradžios Baltarusija laiko protestų lyderę izoliuotą ir neleidžia jai susitikti su artimaisiais bei draugais.
Ketvirtadienį jos „Instagram“ paskyroje paskelbtas laiškas yra pirmasis per pustrečių metų. Šiame laiške protestų lyderė pasakojo sapnavusi, kad apsikabina su savo tėvu.
„Visada jaučiu tavo meilę ir rūpestį, kuris mane saugo ir suteikia pasitikėjimo, rodančio, kad galime viską ištverti“, – rašė M. Kalesnikava.
„Nenumaldomai artėja mūsų susitikimo metas ir tai bus pati laimingiausia diena“, – pridūrė ji.
Tarpininkaujant JAV, A. Lukašenka pastaruoju metu paleido dešimtis politinių kalinių, tačiau M. Kalesnikava, laikoma viena žinomiausių Baltarusijos aktyvisčių, kol kas nebuvo įtraukta į jokį susitarimų sąrašą.
