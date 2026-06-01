Indijoje nukelta milžiniška Lionelio Messi skulptūra

Naujienų agentūros AFP žurnalistai matė, kaip Vakarų Bengalijos valstijos sostinėje Kolkatoje 21 metro aukščio skulptūrai išmontuoti buvo panaudoti hidrauliniai kranai bei lynai, o vėliau ji buvo išvežta atviru sunkvežimiu.
„Skulptūra buvo nukelta pirmadienio popietę, vietos gyventojams pasiskundus, kad ji siūbuoja vėjyje“, – AFP sakė valstijos įstatymų leidėjas Sharadwatas Mukherjee (Šaradvatas Mucherdžis).
S. Mukherjee teigė, kad skulptūra bus saugoma vyriausybės sandėlyje, kol pareigūnai nuspręs dėl naujos jos vietos.
Aukso spalvos skulptūra, vaizduojanti 38 metų „Inter Miami“ žvaigždę argentinietį, keliantį Pasaulio taurės trofėjų, buvo atidengta gruodį, per didelio atgarsio sulaukusį L. Messi turą Indijoje.
L. Messi ryšės Argentinos rinktinės kapitono raištį artėjančiame Pasaulio futbolo čempionate, kurį kartu organizuoja JAV, Kanada ir Meksika.
Skulptūra sulaukė didesnio dėmesio pasikeitus politinei valdžiai Vakarų Bengalijoje, kur praėjusį mėnesį, nugalėjusi opozicinį „Trinamool Congress“ (TMC) judėjimą, į valdžią atėjo ministro pirmininko Narendros Modi hinduistų nacionalistinė partija „Bharatiya Janata“ (BJP).
Pranešama, kad skulptūra buvo sukurta globojama buvusios vyriausiosios ministrės ir TMC lyderės Mamatos Banerjee (Mamatos Banerdži), o naujasis BJP sporto ministras Nisithas Pramanikas ją sukritikavo kaip „neišvaizdžią“.
Indijoje, turinčioje 1,4 mlrd. gyventojų, labai populiarus kriketas, tačiau tarptautinėje futbolo arenoje jai sekasi sunkiai – FIFA reitinge ji užima 142-ąją vietą.
Vis dėlto, remiantis neseniai duomenų bendrovės „Nielsen“ atliktais tyrimais, futbolas yra antra pagal populiarumą sporto šaka šalyje.
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