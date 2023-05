Iranas apkaltino dar dvi aktores dėl moterų aprangos taisyklių pažeidimo

Tai naujausi panašių kaltinimų šiitiškos respublikos garsenybėms atvejai.

Žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad dviem iraniečių kino žvaigždėms – 37 metų Baran Kosari ir 44 metų Shaghayegh Dehghan (Šagajeg Dehgan) – buvo iškeltos atskiros bylos, pastarosiomis dienomis viešumoje joms pasirodžius be galvos apdangalų.

Jei aktorės bus patrauktos baudžiamojon atsakomybėn, joms gresia baudos arba laisvės atėmimo bausmės.

B. Kosari byla buvo perduota teismui po to, kai ji penktadienį dalyvavo aktoriaus Hesamo Mahmoudi (Hesamo Mahmudžio) laidotuvėse be galvos apdangalo, pranešė naujienų agentūra „Tasnim“.

„Jos nuotraukos iš karto buvo paskelbtos internete ir kai kuriose žiniasklaidos priemonėse“, – pridūrė naujienų agentūra.

Sh. Dehghan buvo panašiai apkaltinta už tai, kad kavinėje nedėvėjo hidžabo, pirmadienį pranešė naujienų agentūra „Mehr“.

„Anksčiau buvo iškeltos bylos aktorėms Katayoun Riahi (Katajun Rijahi), Panteai Bahram (Pantejai Bahram), Afsaneh Baygan (Afsanei Baigan) ir Fatemeh Motamed-Ariai (Fatemei Motamed Arijai) už tai, kad jos nusiėmė galvos apdangalus“, – pridūrė agentūra.

Kai kurios iš kaltinamų aktorių už savo darbą Irano kine yra pelniusios apdovanojimų, įskaitant įvertinimus svarbiausiame šalies kino industrijos renginyje – tarptautiniame kino festivalyje „Fajr“.

Moterų, nesilaikančių Irano aprangos taisyklių, padaugėjo po protestų bangos, kilusios po to, kai rugsėjį areštinėje mirė 22 metų kurdų kilmės iranietė Mahsa Amini. Ji buvo suimta už tai, kad, kaip įtariama, pažeidė griežtą aprangos kodą.

Sekmadienį Irano vyriausiasis prokuroras paprašė šalies transporto ministro užtikrinti, kad moterys lėktuvuose laikytųsi aprangos kodo, pranešė valstybinė naujienų agentūra IRNA.

Be to, sekmadienį atsistatydino Irano lengvosios atletikos vadovas, kilus kontroversijai dėl to, kad moterys varžybose rungtyniavo be privalomų galvos apdangalų, pranešė IRNA.

Reikalavimas moterims viešumoje dėvėti galvos apdangalus buvo įvestas netrukus po 1979-ųjų islamo revoliucijos.

Praėjusį mėnesį valdžios institucijos pranešė, kad uždarė 150 komercinių įstaigų, kurių darbuotojai nesilaikė aprangos kodo.

Irano policija balandį taip pat pranešė, jog viešose vietose pradės naudoti išmaniąsias technologijas, kad pastebėtų moteris, pažeidžiančias privalomą aprangos kodą.