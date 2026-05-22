 Irane naujienų agentūros redaktorius iškviestas pasiaiškinti dėl moters be hidžabo nuotraukų

Irane naujienų agentūros redaktorius iškviestas pasiaiškinti dėl moters be hidžabo nuotraukų

2026-05-22 01:26
Jūras Barauskas (AFP)

 Iranas iškvietė oficialios naujienų agentūros IRNA vyriausiąjį redaktorių paaiškinti, kodėl buvo paskelbtos nuotraukos, kuriose užfiksuota hidžabo nedėvinti moteris, ketvirtadienį pranešė valdžios institucijos ir viena žmogaus teisių organizacija.

<span>Irane naujienų agentūros redaktorius iškviestas pasiaiškinti dėl moters be hidžabo nuotraukų</span>
Irane naujienų agentūros redaktorius iškviestas pasiaiškinti dėl moters be hidžabo nuotraukų / EPA-ELTOS nuotr.

Nuo pat 1979 m. islamo revoliucijos pabaigos moterims viešumoje privaloma dėvėti skarelę, o ši praktika ilgą laiką buvo laikoma ideologiniu dvasininkų valdžios ramsčiu.

Irano teismų sistemos interneto svetainėje „Mizan Online“ buvo pranešta, kad agentūros IRNA vyriausiasis redaktorius „buvo iškviestas į Kultūros ir žiniasklaidos prokuratūrą pasiaiškinti“ dėl paskelbtų „nuotraukų, kuriose matyti moteris, nesilaikanti šalies islamo įstatymų ir taisyklių“.

Pranešime taip pat nurodoma, kad „žiniasklaidos priemonė taip pat buvo įspėta pašalinti šią medžiagą“.

Viena JAV įsikūrusi žmogaus teisių organizacija teigė, kad IRNA antradienį paskelbė fotoreportažą, o vos po keleto valandų pašalino nuotraukas iš savo svetainės.

Žmogaus teisių aktyvistų naujienų agentūra (HRANA) pridūrė, kad nuotraukoje matyti moteris, kuri namuose prižiūri kūdikį ir nedėvi privalomo hidžabo.

„Projekto fotografė Marzieh Mousavi savo „Instagram“ paskyroje pabrėžė, kad pagrindinis šio pasakojimo akcentas buvo ne... drabužiai ar išvaizda, o istorija apie laikiną rūpinimąsi paliktu naujagimiu“, – teigiama pranešime.

 
Šiame straipsnyje:
Iranas
naujienų agentūros redaktorius
moters be hidžabo nuotraukos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų