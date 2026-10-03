Ispanijoje tūkstančiai žmonių protestuoja dėl būsto krizės

Madrido nuomininkų asociacijos atstovė Valeria Racu sakė: „Galia vėl grįžo į gatves.“ Turėdama omenyje spėliones dėl pirmalaikių parlamento rinkimų, ji pridūrė: „Tai įspėjimas visiems. Nesitaikstysime dar ketverius metus, kad ši problema mūsų šalyje nebūtų sprendžiama. Tai tęsis tol, kol viskas pasikeis.“ V. Racu paragino surengti visuotinį streiką.
Penktadienį parlamente nepavyko priimti dviejų kairiojo ministro pirmininko Pedro Sánchezo vyriausybės dekretų, kuriais norėta kovoti su augančiomis nuomos kainomis ir priverstiniais iškeldinimais. Juos blokavo konservatyvių ir dešiniųjų populistinių pažiūrų parlamentarai.
Prieš tai, po didelio atgarsio sulaukusio 87 metų moters iškeldinimo Madride, visoje Ispanijoje vyko protestai, kuriuose dalyvavo dešimtys tūkstančių žmonių ir buvo reikalaujama teisės į būstą.
Dviejų dekretų dėl nuomos žlugimas įstūmė P. Sánchezo vyriausybę į rimtą krizę. Jai parlamente beveik nebepavyksta priimti savo iniciatyvų, nes prieš beveik metus konservatyvi Katalonijos separatistų partija „Junts“, turinti septynis parlamentarus, atšaukė savo paramą.
Dabar Ispanijoje kilo spekuliacijų dėl pirmalaikių rinkimų. Pagal planą kiti rinkimai turėtų vykti kitą vasarą. Laikraštis „El País“, remdamasis su P. Sánchezo aplinka susijusiais šaltiniais, pranešė, kad politikas šį savaitgalį ketina įvertinti visuomenės nepasitenkinimo dėl žlugusių dekretų ir visoje šalyje vykstančių protestų mastą, o tada nuspręsti, ar skelbti pirmalaikius rinkimus.
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