Italija ragina ES paskelbti Irano revoliucinę gvardiją teroristine organizacija

A. Tajani teigė, kad šią idėją „koordinuodamas veiksmus su kitais partneriais“ pasiūlys ketvirtadienį Briuselyje vyksiančiame ES užsienio reikalų ministrų susitikime.
„Civilių gyventojų patirti nuostoliai per protestus reikalauja aiškaus atsako“, – rašė jis socialiniame tinkle „X“.
Jis taip pat paragino ES įvesti individualias sankcijas už tai atsakingiems asmenims.
JAV įsikūrusi teisių grupė „Human Rights Activists News Agency“ (HRANA) pirmadienį pranešė patvirtinusi beveik 6 tūkst. žmonių žūčių per protestus ir tirianti dar 17 tūkst. galimų žūčių atvejų.
Savo ruožtu Irano institucijos praėjusią savaitę pripažino buvus 3 117 žūčių.
ES jau yra pritaikiusi sankcijas keliems šimtams Irano pareigūnų dėl susidorojimo su ankstesniais protestų judėjimais ir Teherano paramos Rusijos karui Ukrainoje.
ES taip pat uždraudė eksportuoti į Iraną daugybę komponentų, kurie galėtų būti panaudoti šalies dronų ir raketų gamyboje.
Praėjusią savaitę Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) paskelbė apie planus uždrausti papildomą svarbių dronų ir raketų technologijų eksportą.
Vienas ES pareigūnas penktadienį patvirtino, kad pasiūlymas paskelbti IRGC teroristine organizacija yra įtrauktas į šios savaitės susitikimo darbotvarkę, tačiau sakė, kad jam patvirtinti reikia vienbalsiškumo, o „mes to dar nepasiekėme“.
JAV paskelbė IRGC teroristine organizacija 2019 metais.
