Italijoje konfiskuoto mafijos boso turto vertė viršija 200 milijonų eurų

Kaip pranešė valdžios institucijos, per keliose šalyse surengtą didelio masto operaciją buvo sulaikyti trys asmenys.
M. Messina Denaro buvo suimtas Sicilijoje 2023 m. sausį. Būdamas organizacijos „Cosa Nostra“ vadovu, jis daugiau nei tris dešimtmečius buvo vienas iš labiausiai ieškomų nusikaltėlių Italijoje.
Jį pražudė sprendimas kreiptis į kliniką dėl vėžio gydymo. Praėjus aštuoniems mėnesiams po arešto, jis, taip ir nesulaukęs teismo, būdamas 61 metų amžiaus mirė kalėjime.
Pasak valdžios institucijų, neseniai įvykusios kratos buvo surengtos vykstant tyrimui dėl pinigų plovimo, susijusio su narkotikų kontrabandos operacijomis, kuriose, kaip įtariama, dalyvavo M. Messina Denaro.
Šie pinigai buvo sukaupti perinvestuojant lėšas, nuo praėjusiojo amžiaus devintojo dešimtmečio keliose Europos ir kitose šalyse gautas iš neteisėtos prekybos narkotikais.
Tyrėjai nustatė aštuonias įmones, kurios, kaip manoma, yra susijusios su šiuo tinklu. Be to, jie aptiko šioms įmonėms priklausančio nekilnojamojo turto – aukso ir prabangių namų pačiose prestižiškiausiose Ispanijos Kosta del Solio vietovėse.
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