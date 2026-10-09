Įtariant šnipinėjimu, Austrijoje sulaikyti du ukrainiečiai

Ukrainos leidinys, kuriame dirba šie žurnalistai, nurodė, kad vienas iš jų buvo sužeistas, kai ketvirtadienį abu jie buvo sulaikyti, ir paguldytas į ligoninę.
Kiti du įtariamieji, sulaikyti pirmadienį, lieka suimti dėl įtarimų šnipinėjimu, sakė vidaus reikalų ministras Gerhardas Karneris.
„Šiuo metu atliekamas tyrimas“, – žurnalistams sakė G. Karneris, atsisakydamas pateikti daugiau detalių.
Prokuratūros atstovė spaudai naujienų agentūrai AFP sakė, kad abu žurnalistai ketvirtadienį buvo sulaikyti dėl „įtarimų, kurie nepasitvirtino“.
„Vienas jau paleistas, o antrasis netrukus bus paleistas“, – sakė ji.
Abu jie dirba Ukrainos dienraštyje „Ukrainska Pravda“, kuris pasmerkė jų sulaikymą.
„Sulaikymo metu mūsų kolegoms pareikšti kaltinimai yra nepanašūs į nieką, su kuo mūsų redakcijai teko susidurti anksčiau, ir kelia rimtų klausimų“, – nurodė leidinys, reikalaudamas Austrijos teisėsaugos institucijų paaiškinimų.
„Ukrainska Pravda“ pranešė, kad jos tyrimų skyriaus vadovas, žurnalistas Mychaila Tkačas, buvo paleistas anksti ketvirtadienį „po daugiau nei 12 valandų areštinėje Vienoje“.
Jo kolega, operatorius Jaroslavas Bondarenka, sulaikymo metu buvo sužeistas ir paguldytas į ligoninę, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė vyriausioji redaktorė Sevhil Musajeva.
„Policija jį pradėjo apklausti tik vėlai vakare“, – apie J. Bondarenką sakė ji.
M. Tkačas Vienoje buvo sulaikytas vykdydamas redakcijos užduotį, susijusią su besislapstančio buvusio Ukrainos generalinio prokuroro Ruslano Kravčenkos paieška, nurodė leidinys.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis praėjusį mėnesį atleido R. Kravčenką iš pareigų.
Jis buvo apkaltintas kyšių ėmimu, tačiau šiuos kaltinimus neigia.
Žiniasklaidos laisvės organizacija „Žurnalistai be sienų“ (RSF) pareiškė, kad prieš du Ukrainos žurnalistus „Vienoje policija panaudojo smurtą sulaikymo metu“.
„RSF ragina institucijas visiškai išaiškinti šiuos įvykius ir užtikrinti jų įrangos bei šaltinių apsaugą“, – socialiniame tinkle „X“ rašė organizacija.
Ukrainos užsienio reikalų ministerija teigė „toliau dirbanti, kad išsiaiškintų sulaikymo aplinkybes“, ir palaikanti ryšį su Austrijos užsienio reikalų ministerija.
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