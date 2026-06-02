Izraelio parlamentas pirmuoju svarstymu balsavo už savo paleidimą

Už atitinkamą valdančiosios koalicijos pasiūlymą balsavo 106 Kneseto deputatai iš 120. Kad būtų galutinai patvirtintas, pasiūlymas turi būti patvirtintas dar dviem svarstymais.
Koalicija kol kas nesutaria dėl tikslios parlamento rinkimų datos. Anot žiniasklaidos, ji turi būti nustatyta prieš abu paskutiniuosius svarstymus. Rinkimai turi įvykti nuo rugsėjo 8 iki spalio 20 d. Eiliniai rinkimai numatyti vėliausiai spalio 27 d.
Pasak Izraelio žiniasklaidos, griežtai religingi valdančiosios koalicijos partneriai reikalauja paskirti rinkimus rugsėjo pradžioje – prieš kelias svarbias šventines dienas. Taip jie tikisi didesnio aktyvumo tarp ultraortodoksų rinkėjų.
Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu tuo tarpu norėtų rinkimų vėliau, nes siekia, kad būtų priimti nauji įstatymai ir pasiekti kariniai tikslai. Remiantis nuomonių apklausomis, nėra aišku, ar ilgiausiai pareigas einantis Izraelio premjeras po rinkimų vėl turės daugumą.
Griežtai religingi koalicijos partneriai reikalauja paleisti parlamentą, nes yra nepatenkinti, kad nebuvo priimtas įstatymas dėl ultraortodoksų vyrų atleidimo nuo privalomos karinės tarnybos. Jiems dešimtmečius nereikėjo tarnauti kariuomenėje, tačiau ši išimtis prieš dvejus metus baigė galioti.
Praėjusį mėnesį aiški parlamentarų dauguma jau per pirminį balsavimą pasisakė už Kneseto paleidimą. Kada planuojami du paskutiniai svarstymai, dar nėra aišku.
(be temos)