Izraelio premjeras B. Netanyahu ir B. Gantzas susitarė dėl koalicinės vyriausybės

„Susitarimą dėl nacionalinės nepaprastosios padėties vyriausybės sudarymo dabar pasirašo ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu ir [aljanso] „Mėlyna ir balta“ pirmininkas... Benny Gantzas“, – sakoma bendrame „Likud“, kuriai vadovauja ilgiausiai Izraelio istorijoje premjero pareigas einantis B. Netanyahu, ir „Mėlynos ir baltos“ pranešime.

Izraelis jau metus išgyvena politinę krizę. Šalyje per šį laikotarpį jau tris kartus vyko rinkimai, per kuriuos tiek kairieji, tiek dešinieji gaudavo maždaug vienodą skaičių mandatų. Per šį laiką nei B. Netanyahu, nei B. Gantzui taip ir nepavyko suformuoti vyriausybės.

Po paskutinių rinkimų kovo 2 dieną suintensyvėjus koronavirusinės infekcijos COVID-19 epidemijai, jie sulaukė raginimų susivienyti ir suteikti šaliai retą politinės ramybės laikotarpį, kol ji kovoja su precedento neturinčia sveikatos krize.

Gavęs prezidento Reuveno Rivlino įgaliojimą suformuoti vyriausybę, praėjusį mėnesį B. Gantzas netikėtai buvo išrinktas Izraelio parlamento – Kneseto – pirmininku.

Jis pasižadėjo pasinaudoti šia pozicija siekdamas susitarimo su B. Netanyahu ir sakė, kad pandemija ir politinė aklavietė reikalauja griežtų kompromisų.

Toks jo sprendimas lėmė jo vadovaujamo aljanso „Mėlyna ir balta“ skilimą.

Daugelis spėliojo, kad B. Netanyahu pasinaudos susilpnėjusia B. Gantzo pozicija, kad sušauktų Izraelyje ketvirtus rinkimus per pusantrų metų.

Tačiau pirmadienį pasiektas vienybės vyriausybės susitarimas užkirto kelią dar vieneriems rinkimams.

Sausį ministras pirmininkas buvo apkaltintas kyšininkavimu, sukčiavimu ir pasitikėjimo pažeidimu, o kai kurie ekspertai teigė, kad jis stengsis laimėti parlamentinę daugumą, kad priimtų įstatymų, apsaugančių jį nuo baudžiamojo persekiojimo.

Smulkesnė informacija apie susitarimus dar nebuvo paskelbta, tačiau manoma, kad į jį įtrauktos nuostatos, pagal kurias ministro pirmininko postu keistųsi B. Gantzas ir B. Netanyahu, o pirmiausia premjero pareigos tektų pastarajam.