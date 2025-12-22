Izraelio vyriausybė patvirtino planus uždaryti kariuomenės radijo stotį

1950 m. įkurta radijo stotis „Galei Tsahal“ yra žinoma dėl savo populiarių naujienų laidų, kurių jau dešimtmečius klausosi net ir užsienio korespondentai.
Pasak vyriausybinio stoties auditorijos tyrimo, tai trečia pagal klausomumą Izraelio radijo stotis, kurios rinkos dalis sudaro 17,7 proc.
„Vyriausybė vienbalsiai patvirtino gynybos ministro Izraelio Katzo pasiūlymą uždaryti kariuomenės radijo stotį „Galei Tsahal“, – teigiama I. Katzo biuro pranešime, kuriame priduriama, kad stotis bus uždaryta 2026 m. kovo 1 d.
Ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu paragino savo ministrus paremti I. Katzo pasiūlymą, teigiama pareiškime.
„Jau seniai kartojasi pasiūlymai pašalinti „Galei Tsahal“ iš karinės struktūros, ją panaikinti arba privatizuoti“, – jame cituojamas B. Netanyahu.
Generalinė prokurorė Gali Baharav-Miara, kuri taip pat eina vyriausybės teisinės patarėjos pareigas ir šiuo metu patiria premjero inicijuotą atleidimo iš pareigų procedūrą, sakė, kad šis sprendimas „kelia susirūpinimą dėl galimo politinio kišimosi į visuomeninį transliavimą“.
Ji pridūrė, kad tai „kelia klausimų dėl žodžio ir žiniasklaidos laisvės pažeidimo“.
Jos biuras pareiškė, kad norint uždaryti radijo stotį, reikės balsuoti parlamente.
Vyriausybės sprendimas „neatitinka reikiamų teisinių kriterijų ir negali būti vykdomas dabartine forma“, teigiama 34 puslapių dokumente, kurį parengė jos biuras ir su kuriuo susipažino AFP.
Kai kuriose per šią radijo stotį transliuojamose laidose kritiškai vertinama vyriausybės politika.
I. Katzas teisino šį sprendimą argumentu, kad „Galei Tsahal“ transliuoja politinį ir skaldantį turinį, kuris neatitinka kariuomenės vertybių“.
„Per pastaruosius dvejus metus, per visą karą, daugelis karių ir piliečių, įskaitant gedinčias šeimas, ne kartą skundėsi, kad, jų nuomone, radijo stotis neatstovauja jiems ir netgi menkina karo pastangas bei kovinę dvasią, – sakė I. Katzas. – Situacija, kai radijo stotis, skirta visiems Izraelio valstybės piliečiams, yra valdoma kariuomenės, yra anomalija, neegzistuojanti demokratinėse šalyse.“
Opozicijos lyderis Yairas Lapidas pasmerkė radijo stoties uždarymą platformoje „X“, sakydamas, kad tai „yra dalis vyriausybės pastangų slopinti žodžio laisvę Izraelyje rinkimų laikotarpiu“. „Jie negali kontroliuoti tikrovės, tai bando kontroliuoti protus“, – pridūrė jis.
Izraelis 2026 m. rengs parlamento rinkimus, o B. Netanyahu paskelbė, kad sieks naujos kadencijos premjero poste.
