Izraelis 1,6 mln. moksleivių atliks antikūnų tyrimus

Pasak Švietimo ministerijos, tikslas yra, kad galėtų vykti kuo daugiau kontaktinių pamokų. Testai nebus atliekami tik 15-18 metų amžiaus mokiniams, nes jau paskiepyta 70 proc. šios amžiaus grupės žmonių, trečiadienį sakė ministerijos atstovė.

Šalis jau praėjusią savaitę bandomąjį antikūnų tyrimo projektą pradėjo religinėse mokyklose. Persirgusiems ar pasiskiepijusiems mokiniams, kurie turi antikūnų, nereikės izoliuotis, jei klasėje bus nustatytas COVID-19 atvejis.

Likus 48 valandoms iki mokslo metų pradžios 2 mln. moksleivių, be to, namuose turės pasidaryti koronaviruso greitąjį testą. Per mokslo metus galios tokia tvarka: kas neturi antikūnų, ligos klasėje atveju vieną savaitę kasdien turės testuotis. Kieno testas bus teigiamas, tas karantinuosis, kieno neigiamas – tam karantinuotis nereikės, aiškino Švietimo ministerijos atstovė. Testavimui reikės tėvų sutikimo. Kas nenorės darytis testų, mokysis iš namų.