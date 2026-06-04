Izraelis patvirtino daugiau kaip dviejų tūkstančių būstų Vakarų Krante statybą

Kraštutinių dešiniųjų pažiūrų finansų ministras Bezalelis Smotrichas trečiadienį pranešė, kad planavimo komitetas priėmė sprendimą dėl iš viso 2 162 būstų statybos. Planai apima 1 006 butus vienoje naujoje gyvenvietėje prie Jeruzalės, 922 netoli palestiniečių Nabluso miesto 234 netoli Hebrono. Kada statybos bus pradėtos, kol kas neaišku, praneša agentūra „Reuters“.
Pasak B. Smotricho,, kuris turi plačius civilinės administracijos įgaliojimus Vakarų Krante, nauji būstai sustiprins Izraelio kontrolę teritorijoje, padidins saugumą ir „sukurs aiškius faktus vietoje“, kad būtų užkirstas kelias Palestinos valstybės atsiradimui.
Palestiniečių prezidentas Mahmoudas Abbasas griežtai pasmerkė šiuos planus. „Provokacinė“ Izraelio politika esą stumia regioną į dar vieną smurto spiralę. M. Abbasas paragino JAV sustabdyti Izraelio „beprotybę“.
Tokios šalys, kaip Didžioji Britanija ir Prancūzija dėl kaltinimų kurstant smurtą prieš palestiniečius taiko sankcijas B. Smotrichui. Jis griežtai atmeta Palestinos valstybės idėją.
Dešinės pakraipos Izraelio premjero Benyamino Netanyahu vyriausybė smarkiai forsuoja žydų gyvenviečių plėtrą Vakarų Krante ir naujų kūrimą.
Dauguma valstybių Izraelio gyvenvietes Vakarų Krante laiko neteisėtomis ir didele kliūtimi dviejų valstybių sambūviu pagrįstam sprendimui. Palestiniečiai nori, kad Vakarų Krantas, Rytų Jeruzalė ir Gazos Ruožas sudarytų jų būsimą nepriklausomą valstybę. Šiuo metu tarp maždaug 3 mln. palestiniečių Vakarų Krante gyvena apie pusė milijono izraeliečių.
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