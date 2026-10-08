Izraelis uždaro JK konsulatą Jeruzalėje

Izraelis rugsėjį nurodė uždaryti konsulatą, atsakydamas į Londono vadovaujamas Vakarų sankcijas dėl Izraelio naujakurių smurto prieš palestiniečius okupuotame Vakarų Krante.
„JK konsulatas Jeruzalėje šiandien baigė savo funkcijas. Generalinis konsulas ir 20 diplomatų (...) baigia savo misijas ir išvyks iš Izraelio“, – pareiškime teigė G. Saaras, pridūręs, kad liks „septyni diplomatai, turintys labai ribotą veiklos sritį“.
JK vyriausybė ketvirtadienį pažadėjo toliau teikti „gyvybiškai svarbias paslaugas“ Jeruzalėje.
Generalinio konsulato pastatas liks atidarytas ir „nuo šiandien (ketvirtadienio) bus vadinamas JK misija Jeruzalėje. JK misija Jeruzalėje yra nepriklausoma, veikianti ir toliau teiks gyvybiškai svarbias paslaugas bei tęs mūsų darbą su palestiniečių tauta“, pareiškime sakė užsienio reikalų ministras Edas Milibandas.
Kol tęsiasi derybos su Izraelio vyriausybe, JK nesiims atsakomųjų veiksmų, pridūrė jis.
E. Milibandas teigė, kad JK nepripažįsta Izraelio vyriausybės teisės priverstinai uždaryti atstovybę, ir pridūrė, jog vyriausybė „laikinai atšaukė dalį darbuotojų ir jų šeimų narių, kad užtikrintų jų saugumą“.
„Ateinančiais mėnesiais stengsimės atkurti savo atstovavimą ir nesiimsime atsakomųjų veiksmų, kol tokios diskusijos vyksta ir yra patikimos“, – pridūrė jis.
Izraelis nurodymą dėl uždarymo davė rugsėjo 8 dieną. Jis taip pat pareiškė, kad išsiųs JK atstovus iš centro, stebinčio JAV tarpininkautą paliaubų planą Gazos Ruože, uždraus britams rengti palestiniečių savivaldos pajėgų mokymus ir uždraus atvykti 12 britų, daugiausia parlamento narių.
Tai įvyko po to, kai 12 šalių, įskaitant JK, Kanadą ir Prancūziją, paskelbė taikysiančios sankcijas prekybai su Izraelio nausėdijomis Vakarų Krante, okupuotoje teritorijoje suintensyvėjus naujakurių išpuoliams prieš palestiniečius.
JK konsulatas veikė Rytų Jeruzalėje, kurią Izraelis užėmė per 1967-ųjų Šešių dienų karą. Vėliau Izraelis Rytų Jeruzalę aneksavo ir laiko šventąjį miestą savo nedaloma sostine.
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