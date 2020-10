J. Bidenas ragina daryti spaudimą Turkijai dėl įtampos su Graikija

Jo ankstesnė kritika prezidentui Recepui Tayyipui Erdoganui jau buvo sukėlusi ažiotažą.

Buvęs viceprezidentas, šiuo metu pirmaujantis apklausose prieš dabartinį šalies prezidentą Donaldą Trumpą, netrukus įvyksiant lapkričio 3 dienos prezidento rinkimams, pasveikino Graikijos ir Turkijos pastangas sumažinti įtampą susėdant prie derybų stalo.

„(Donaldo) Trumpo administracija privalo daryti spaudimą Turkijai, kad ši regione prieš Graikiją nebesiimtų tolesnių provokuojamų veiksmų, įskaitant grasinimus panaudoti jėgą, jog būtų sukurta erdvė diplomatijos sėkmei“, – pranešime sakė J. Bidenas.

Tarp NATO narių Turkijos ir Graikijos įtampa ėmė kilti tuomet, kai Turkija į vandenis, į kuriuos pretenzijas pareiškusi Graikija, išsiuntė laivą, skirtą dujų telkinių žvalgybai. Graikija į tai atsakė surengdama karinio jūrų laivyno pratybas.

Turkija neseniai pasmerkė J. Bideną po to, kai šis pavadino R. T. Erdoganą „autokratu“. J. Bidenas interviu laikraščiui „New York Times“ sakė, kad JAV turėtų „padrąsinti“ konkurentus jį nugalėti, tačiau „ne perversmo“ metodu.

D. Trumpas yra užmezgęs glaudžius ryšius su R. T. Erdoganu, kuris Turkiją valdo nuo 2003 metų. Nepaisant to, JAV valstybės sekretorius Mike‘as Pompeo praėjusią savaitę dvišaliame konflikte paramą pareiškė Graikijai.

Naujausiame savo pareiškime J. Bidenas taip pat paragino R. T. Erdoganą atšaukti savo sprendimą paversti Stambulo Šv. Sofijos soborą mečete – jis sakė, kad buvusi katedra turėtų išlikti muziejumi ir suteikti „vienodą prieigą visiems, įskaitant ortodoksų tikinčiuosius“.

JAV valstybės departamentas pareiškė nusivylimą po to, kai liepą Turkija nusprendė pakeisti soboro statusą. Nepaisant to, JAV ambasadorius netrukus po to apsilankė sobore.