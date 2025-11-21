 JAE giria Donaldo Trumpo pastangas užbaigti karą Sudane

JAE giria Donaldo Trumpo pastangas užbaigti karą Sudane

2025-11-21 21:40
BNS inf.

 Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE) penktadienį gyrė JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pastangas užbaigti karą Sudane, ragindami „nedelsiant ir besąlygiškai nutraukti ugnį“.

JAE giria Donaldo Trumpo pastangas užbaigti karą Sudane
JAE giria Donaldo Trumpo pastangas užbaigti karą Sudane / AFP nuotr.

JAE užsienio reikalų ministras šeichas Abdullah bin Zayedas al Nahyanas (Abdula bin Zajedas Nahjanas) per pokalbį su JAV diplomatijos vadovu Marco Rubio (Marku Rubiju) gyrė D. Trumpo „pareiškimus, kuriuose raginama nutraukti siaubingus išpuolius prieš civilius gyventojus per pilietinį karą, kuris tęsiasi jau daugiau nei dvejus metus, taip pat tai, kad jis vadovauja pastangoms pasiekti stabilumą Sudane“, sakoma ministerijos pranešime.

JAE dažnai kaltinami parama sukarintai grupuotei „Greitosios paramos pajėgos“ (RSF), kariaujančiai su Sudano kariuomene, tačiau patys jie tą neigia. 

Šiame straipsnyje:
JAE
Donaldas Trumpas
Sudanas
karas Sudane

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Ei
Eikit ožkų melžti, čia nepliurpę.
1
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų