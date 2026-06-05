Japonija planuoja pakeisti keturioliką senstančių branduolinių reaktorių

Šis pasiūlymas pateiktas tuo metu, kai Japonija skubiai siekia užtikrinti pakankamus elektros energijos gamybos pajėgumus, kad patenkintų sparčiai augančią elektros energijos paklausą, ypač susijusią su naujomis technologijomis, tokiomis kaip dirbtinis intelektas, duomenų centrai ir puslaidininkių gamyba.
Pagal preliminarų planą, kurį parengė ekspertų komisija, ministerija pabrėžė, kad Japonija iki penktojo dešimtmečio turi pakeisti iki penkių branduolinių reaktorių, o iki šeštojo dešimtmečio – iš viso apie 14.
Ministerija teigia, kad pagal šį scenarijų branduolinė energetika šiais laikotarpiais patenkintų apie 20 proc. Japonijos energijos poreikio, palyginti su šiek tiek mažiau nei 10 proc. dabar.
„Skatinsime šią iniciatyvą siekdami pakeisti bent jau šį (reaktorių) skaičių, kad užtikrintume stabilų elektros energijos tiekimą“, – teigiama pasiūlyme.
Kaip pranešė „Kyodo News“, Japonijos energetikos pramonė apskaičiavo, kad iki penktojo dešimtmečio šalyje susidarys 5,5 mln. kilovatų elektros trūkumas, kuris maždaug prilygsta penkių atominių reaktorių pagaminamai energijai.
Japonija nutraukė visą branduolinės energijos gamybą po to, kai 2011 metais milžiniškas žemės drebėjimas ir cunamis sukėlė trijų reaktorių išsilydimą Fukušimos atominėje elektrinėje.
Tačiau dabar ji nori atgaivinti branduolinės energetikos sektorių, kad sumažintų priklausomybę nuo iškastinio kuro, pasiektų neutralumą anglies dioksido atžvilgiu iki 2050 metų ir patenkintų augančius dirbtinio intelekto sektoriaus energijos poreikius.
Prieš Fukušimos krizę branduolinės energetikos sektorius patenkindavo apie trečdalį Japonijos elektros energijos poreikio.
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