Japonijoje aptikta daugiau užterštos „Moderna“ vakcinos

Pietinė Okinavos prefektūra sekmadienį pranešė apie dalinai atidedamą vakcinavimo programą.

„Stabdome „Moderna“ vakcinų nuo COVID-19 naudojimą, kai kuriose iš jų aptikus pašalinių medžiagų“, – sakoma pranešime.

Pasak vietos žiniasklaidos, Okinavoje šeštadienį aptiktos vakcinos su priemaišomis neįeina į 1,63 mln. dozių, kurių naudojimas Japonijoje sustabdytas gavus informacijos, kad kelios šių preparatų partijos yra užterštos.

Stabdome „Moderna“ vakcinų nuo COVID-19 naudojimą, kai kuriose iš jų aptikus pašalinių medžiagų.

Be to, tų skiepų naudojimas sustabdytas Sveikatos apsaugos ministerijai pranešus, kad 30 ir 38 metų vyrai mirė rugpjūčio pradžioje po to, kai buvo paskiepyti antrosiomis „Moderna“ vakcinos dozėmis.

Jie buvo paskiepyti vakcinomis iš vienos iš trijų partijų, kurių naudojimą ketvirtadienį sustabdė vyriausybė.

Vis dėlto Sveikatos apsaugos ministerija pabrėžė, kad tiria tų vyrų mirties priežastį ir kad kol kas neaišku, ar esama priežastinio ryšio su vakcina.

„Šiuo metu neturime jokių įrodymų, kad šias mirtis sukėlė „Moderna“ vakcina nuo COVID-19, ir svarbu atlikti oficialų tyrimą, siekiant nustatyti, ar yra koks nors ryšys“, – bendrame šeštadienį paskelbtame pareiškime sakė „Moderna“ ir jos platintojas Japonijoje „Takeda“.

Taip pat dar nežinoma, kokių priemaišų rasta buteliukuose, kuriuos Europoje pagamino „Moderna“ rangovė.

„Tie buteliukai buvo išsiųsti į kvalifikuotą laboratoriją analizei, o pirminės išvados bus kitos savaitės pradžioje“, – sakė „Moderna“ ir „Takeda“.

Minėta rangovė, Ispanijos farmacijos įmonė ROVI, ketvirtadienį išplatintame pranešime teigė, kad tiria tik Japonijoje platintos vakcinų partijos užteršimo priežastis.

Ji pridūrė, kad problema galėjo kilti vienoje iš jos gamybos linijų.

Iki šiol visiškai paskiepyta apie 44 proc. Japonijos gyventojų, bet šalis kovoja su rekordiniu COVID-19 protrūkiu, plintant užkrečiamesniam koronaviruso delta variantui.

Šalyje nuo pandemijos pradžios mirė apie 15,8 tūkst. koronavirusu užsikrėtusių žmonių. Daugelyje Japonijos regionų paskelbti griežti epidemiologiniai suvaržymai.