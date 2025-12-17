JAV administracija planuoja uždaryti pirmaujantį klimato tyrimų centrą

Nacionalinis atmosferos tyrimų centras (National Center for Atmospheric Research, NCAR), įkurtas 1960 m. kaip federaliniu lygmeniu finansuojamas mokslinių tyrimų ir švietimo centras Boulderyje, Kolorado valstijoje, bus išformuotas, platformoje „X“ pareiškė Baltųjų rūmų Valdymo ir biudžeto biuro direktorius Russas Voughtas.
Visos veiklos, kurios laikomos „gyvybiškai svarbiomis“, bus perkeltos „į kitą įstaigą ar vietą“, sakė jis.
„Ši įstaiga yra vienas didžiausių klimato dramatizavimo šaltinių šalyje“, – sakė R. Voughtas.
NCAR likvidavimo veiksmai bus pradėti nedelsiant, pranešė „USA Today“, pridurdamas, kad planuojama „visiškai uždaryti centro Mesa laboratoriją“.
Žymus NCAR mokslininkas Kevinas Trenberthas laikraščiui „Washington Post“ sakė, kad išardžius laboratoriją būtų prarasta daug mokslinių tyrimų.
K. Trenberthas, Naujosios Zelandijos Oklando universiteto fizikos garbės profesorius, sakė, kad centras yra labai svarbus siekiant pažangių klimato mokslo atradimų.
Kolorado gubernatorius demokratas Jaredas Polisas antradienį pareiškime teigė, kad Baltųjų rūmų pareigūnai jo neinformavo apie planus.
Tačiau jis teigė, kad, be kita ko, NCAR teikia duomenis apie nepalankius orus, „padedančius mūsų šaliai gelbėti gyvybes ir turtą, o šeimoms – išvengti nuniokojimų“.
„Jei tai tiesa, kyla pavojus visuomenės saugumui ir kėsinamasi į mokslą, – sakė J. Polisas. –Jei šie apkarpymai bus tęsiami, mes prarasime konkurencinį pranašumą prieš užsienio valstybes ir priešininkus, siekiančius mokslinių atradimų.“
D. Trumpas per savo antrąją kadenciją siekia atšaukti švarios energijos ir klimato iniciatyvas, pradėtas valdant jo pirmtakui demokratui Joe Bidenui.
Klimato kaitą D. Trumpas vadina „apgavyste“, o rugsėjo mėnesį sakytoje kalboje Jungtinėse Tautose ją pavadino „didžiausia apgaule, kada nors įvykdyta“ prieš pasaulį.
Naujausi komentarai