Iš JAV Aukščiausiojo Teismo teisėjo – kritika Trumpui

Konservatyvių pažiūrų teisėjas Samuelis Alito teismo sprendimą pavadino skubotu ir teisiškai abejotinu pareiškime, paskelbtame praėjus kelioms valandoms po to, kai jis nepritarė nutarčiai.

Šalies aukščiausioji teisminė institucija šį įsaką priėmė ankstyvą šeštadienį, kad sustabdytų, kaip perspėjo teisių gynimo grupės, neišvengiamą neva venesueliečių gaujų narių deportaciją.

Teismo sprendimas laikinai neleidžia vyriausybei toliau išsiųsti migrantų pagal 1798 metų Užsieniečių priešų įstatymą (AEA), kuris paskutinį kartą buvo taikomas Antrojo pasaulinio karo metais sulaikyti Japonijos ir Amerikos piliečius.

S. Alito ir teisėjas Clarence'as Thomasas (Klarencas Tomasas), kurie vieninteliai šeštadienį nepritarė sprendimui, yra du konservatyviausi devynių narių kolegijos nariai.

Priėmė precedento neturinčią ir teisiškai abejotiną nutartį.

S. Alito savo nuomonėje rašė, kad teismas nelaukė vyriausybės atsakymo į bylą, kurią migrantų vardu iškėlė teisių advokatai.

Be to, pasak jo, teismas priėmė nutartį be konkretaus pagrindimo pareiškėjų teiginiui, kad deportacija gali būti įvykdyta jau šeštadienio vakarą.

„Apibendrinant galima teigti, kad teismas tiesiog vidury nakties, neišklausęs priešingos šalies, per aštuonias valandas nuo prašymo gavimo ir abejotinai faktiškai pagrįsdamas savo nutartį, priėmė precedento neturinčią ir teisiškai abejotiną nutartį“, – rašė S. Alito.

„Neturėjome rimto pagrindo manyti, kad tokiomis aplinkybėmis vidurnaktį priimti nutartį buvo būtina ar tinkama“, – teigė jis.

Praėjusį mėnesį D. Trumpas pasinaudojo AEA ir šimtus migrantų, daugiausia iš Venesuelos, išsiuntė į maksimalaus saugumo kalėjimą Salvadore dėl įtarimų, kad deportuotieji yra smurtinių gaujų nariai.

Labiausiai nuskambėjusiu atveju Merilando gyventojas Kilmaras Abrego Garcia (Kilmaras Abrego Garsija) praėjusį mėnesį be jokių kaltinimų buvo deportuotas į liūdnai pagarsėjusį Salvadoro kalėjimą.

D. Trumpo administracija teigė, kad K. A. Garcia dėl administracinės klaidos buvo įtrauktas į deportuojamų asmenų grupę, o teismas nusprendė, kad vyriausybė turi padėti jam grįžti.

Tačiau D. Trumpas nuo to laiko ėmė primygtinai tvirtinti, kad K. A. Garcia iš tikrųjų yra gaujos narys, ir penktadienį socialiniuose tinkluose paskelbė akivaizdžiai suklastotą nuotrauką, kurioje ant jo rankų pirštų kauliukų ištatuiruotas gaujos simbolis.

Salvadoro Terorizmo sulaikymo centro kaliniai yra sugrūsti į kameras be langų, miega ant metalinių lovų be čiužinių ir jiems uždrausta pasimatyti su lankytojais.