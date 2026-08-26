JAV bus anuliuota iki 200 tūkst. prieglobsčio prašytojų vizų

Šis griežtas žingsnis žymi dar vieną Donaldo Trumpo administracijos žingsnį vykdant savo kampaniją, kuria siekiama sumažinti imigraciją į JAV.
Administracija nurodė šiuo metu bendradarbiaujanti su Krašto saugumo departamentu, kad nustatytų ir anuliuotų vizas asmenims, kurie, jos teigimu, atvyko į JAV prisistatydami kaip laikini lankytojai, bet vėliau pateikė prašymus dėl prieglobsčio, kad galėtų pasilikti visam laikui.
„Vizos gavimas siekiant prašyti prieglobsčio yra sukčiavimas, o tai yra pagrindas anuliuoti vizą“, – pareiškime, kuriame patvirtinami pranešimai spaudoje apie naująją tvarką, teigė Valstybės departamento atstovas spaudai Tommy Pigottas.
Baltieji rūmai socialinio tinklo „X“ įraše užsiminė, kad sprendimas palies „iki dviejų šimtų tūkstančių vizų“, ir teigė, kad tai bus „didžiausias masinis vizų anuliavimas istorijoje“.
Valstybės departamentas šio skaičiaus nei patvirtino, nei paneigė. T. Pigottas nurodė: „Anuliuojamų vizų skaičius išlieka kintantis ir tai bus daroma etapais.“
Šio mėnesio pradžioje departamentas pranešė, kad nuo tada, kai prezidentas D. Trumpas 2025 metų sausį grįžo į valdžią, maždaug 175 tūkst. užsieniečių JAV vizos buvo anuliuotos dėl įvairių priežasčių – nuo nusikalstamų veikų, įskaitant vairavimą neblaiviam, iki dešiniojo sparno aktyvisto Charlie Kirko nužudymo šlovinimo.
Administracija neseniai taip pat anuliavo vizas Meksikos pareigūnams, įskaitant buvusio prezidento Andreso Manuelio Lopezo Obradoro sūnų. Tai sukėlė dabartinės šalies vadovės Claudios Sheinbaum nepasitenkinimą.
D. Trumpas, laimėjęs pakartotinius rinkimus daugiausia dėl savo pažado kovoti su nelegalia imigracija, iš šalies išsiuntė daugybę žmonių, kurie joje gyveno be reikiamų dokumentų.
Tačiau jis taip pat stengėsi apriboti užsieniečių, kurie laikosi taisyklių, atvykimą ir ėmėsi priemonių prieš tuos, kurie pasilieka šalyje pasibaigus jų vizų galiojimo laikui.
Kai kuriuos iš šių sprendimų teismuose užginčijo ir apribojo teisinė sistema.
Praėjusį penktadienį federalinis teisėjas panaikino vyriausybės draudimą išduoti vizas 75 šalių piliečiams, norintiems neribotam laikui apsigyventi šalyje. Tarp šių šalių buvo Afganistanas, Brazilija, Egiptas, Iranas, Irakas, Nigerija, Somalis, Tailandas ir Jemenas.
D. Trumpo administracija taip pat planuoja išplėsti vizų prašytojų paskyrų socialiniuose tinkluose tikrinimą.
„Mes aiškiai parodome, kad viza yra privilegija, o ne teisė“, – antradienį pabrėžė T. Pigottas.
Naujausi komentarai