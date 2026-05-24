Iš Irano pusės nebuvo jokių viešų pareiškimų apie pasiektą susitarimą, o per pastarąsias 24 valandas Irano pareigūnai pateikė prieštaringų nuomonių apie tai, ką apimtų galimas susitarimas. JAV pareigūnas sekmadienį teigė, kad susitarimas dar nėra pasirašytas ir vis dar turi būti galutinai patvirtintas prezidento D. Trumpo ir Irano aukščiausiojo lyderio, o tai gali užtrukti keletą dienų.
JAV ir Iranas iš esmės pasiekė susitarimą
2026-05-24 19:42
JAV ir Iranas iš esmės pasiekė susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą Artimuosiuose Rytuose ir nutraukti Irano vykdomą Hormuzo sąsiaurio blokadą, sekmadienį pranešė aukštas JAV pareigūnas, nors kai kurie jautriausi klausimai dar nėra išspręsti.
JAV ir Iranas iš esmės pasiekė susitarimą / Asociatyvi Scanpix nuotr.
Naujausi komentarai