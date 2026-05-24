 JAV ir Iranas iš esmės pasiekė susitarimą

JAV ir Iranas iš esmės pasiekė susitarimą

2026-05-24 19:42
Ieva Venskevičiūtė (ELTA)

JAV ir Iranas iš esmės pasiekė susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą Artimuosiuose Rytuose ir nutraukti Irano vykdomą Hormuzo sąsiaurio blokadą, sekmadienį pranešė aukštas JAV pareigūnas, nors kai kurie jautriausi klausimai dar nėra išspręsti.

<span>JAV ir Iranas iš esmės pasiekė susitarimą</span>
JAV ir Iranas iš esmės pasiekė susitarimą / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Iš Irano pusės nebuvo jokių viešų pareiškimų apie pasiektą susitarimą, o per pastarąsias 24 valandas Irano pareigūnai pateikė prieštaringų nuomonių apie tai, ką apimtų galimas susitarimas. JAV pareigūnas sekmadienį teigė, kad susitarimas dar nėra pasirašytas ir vis dar turi būti galutinai patvirtintas prezidento D. Trumpo ir Irano aukščiausiojo lyderio, o tai gali užtrukti keletą dienų.

Šiame straipsnyje:
Iranas
susitarimas
JAV
karas Artimuosiuose Rytuose

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų