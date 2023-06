JAV ir Kinija mato kelią link stabilesnių santykių

Jungtinės Valstijos ir Kinija sekmadienį susitarė plėsti dialogą ir bandyti sugrąžinti santykius iš istoriškai žemo lygio, valstybės sekretoriui Antony Blinkenui (Entoniui Blinkenui) per retą kelionę į Pekiną surengus, kaip pareigūnai pavadino, atviras derybas dėl didėjančios įtampos su kinų kolega.

Aukščiausio rango svečias iš JAV Pekine per pastaruosius penkerius metus A. Blinkenas su Kinijos užsienio reikalų ministru kalbėjosi septynias su puse valandos – valanda ilgiau nei tikėtasi – puošnioje valstybinėje viloje, taip pat ir per vakarienę.

Abi šalys pranešė, kad užsienio reikalų ministras Qin Gangas (Čin Gangas) susitarė vėliau vėl apsilankyti Vašingtone ir kad abu diplomatai dirbs kartu siekdami išplėsti skrydžius tarp dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų, kurie po COVID-19 pandemijos tebėra minimalaus lygio.

A. Blinkenas pabrėžė „diplomatijos ir atvirų bendravimo kanalų visais klausimais svarbą, kad būtų sumažinta klaidingo supratimo ir klaidingų apskaičiavimų rizika“, sakė Valstybės departamento atstovas spaudai Matthew Milleris (Metjus Mileris) ir pavadino derybas „nuoširdžiomis, esmingomis ir konstruktyviomis“.

Pirmadienį A. Blinkenas surengs antrą susitikimų dieną ir prieš išvykdamas kreipsis į žurnalistus. Pirmąją dieną jis ir Qin Gangas nekomentavo nieko, kai paspaudė vienas kitam rankas priešais savo vėliavas prie paveikslo, kuriame pavaizduoti uolėti kalnai ir debesys.

Pasak valstybinio transliuotojo CCTV, už uždarų durų Qin Gangas sakė A. Blinkenui, kad Jungtinių Valstijų ir Kinijos ryšiai yra žemiausiame taške nuo pat diplomatinių santykių užmezgimo.

„Tai neatitinka nei pagrindinių abiejų tautų interesų, nei bendrų tarptautinės bendruomenės lūkesčių“, – sakė kinų ministras.

Tačiau jis įspėjo dėl Taivano, kurį Kinija laiko savo teritorijos dalimi ir žada vieną dieną susigrąžinti, prireikus – jėga.

„Taivano klausimas yra Kinijos pagrindinių interesų pagrindas, svarbiausias Kinijos ir JAV santykių klausimas ir didžiausia rizika“, – sakė Qin Gangas Pekine viešinčiam JAV valstybės sekretoriui, skelbia Kinijos valstybinis transliuotojas CCTV.

Vienas aukšto rango JAV pareigūnas, kalbėdamas su anonimiškumo sąlyga, sakė, kad diskusijos neapsiribojo įprastais pokalbių klausimais, taip pat ir dėl Taivano.

„Tai buvo tikras pokalbis“, – sakė jis.

Planai dėl tolesnių susitikimų

Iš pradžių planuota, kad A. Blinkenas Kinijoje apsilankys vasarį, bet savo planų staiga atsisakė, nes Jungtinės Valstijos pareiškė protestą, o vėliau numušė, jų teigimu, virš jų teritorijos skridusį Kinijos šnipinėjimo balioną.

A. Blinkenui vykstant į Kiniją, JAV prezidentas Joe Bidenas (Džo Baidenas) nesureikšmino oro baliono epizodo.

„Nemanau, kad vadovybė žinojo, kur jis yra, žinojo, kas jame yra, ir žinojo, kas vyksta, – šeštadienį žurnalistams sakė prezidentas. – Manau, kad tai buvo labiau gėdinga nei sąmoninga.“

J. Bidenas sakė, kad tikisi dar kartą susitikti su kinų lyderiu Xi Jinpingu (Si Dzinpingo) po jų susitikimo lapkritį vykusiame Didžiojo dvidešimtuko (G-20) višūnių susitikimo Balyje kuluaruose, kur jie susitarė dėl A. Blinkeno vizito.

„Tikiuosi, kad per ateinančius kelis mėnesius vėl susitiksiu su Xi ir kalbėsimės apie teisėtus mūsų skirtumus, bet taip pat apie tai, kaip yra sričių, kuriose galime sutarti“, – sakė J. Bidenas.

Tikėtina, kad abu vadovai dalyvaus kitame G-20 aukščiausiojo lygio susitikime, rugsėjį vyksiančiame Naujajame Delyje, o Xi Jinpingas pakviestas į San Franciską lapkritį, kai Jungtinėse Valstijose vyks Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominio bendradarbiavimo forumas.

Pekiną ypač papiktino J. Bideno nustatyti apribojimai aukštos klasės puslaidininkių eksportui į Kiniją, Jungtinėms Valstijoms baiminantis dėl galimo karinio pritaikymo ir siekiant užkirsti kelią komunistinei valstybei dominuoti naujos kartos technologijų srityje.

Be to, Vašingtonas kritikuoja Kiniją dėl žmogaus teisių, o A. Blinkeno vizitas yra pirmoji ministrų kabineto nario kelionė po to, kai Jungtinės Valstijos apkaltino Pekiną genocidu prieš daugiausia musulmonų uigūrų mažumą.

Artimumas su sąjungininkais

J. Bideno administracijai siekiant išlaikyti artimumą su sąjungininkais, A. Blinkenas per 20 valandų trukusią kelionę per Ramiojo vandenyno regioną telefonu kalbėjosi su kolegomis iš Japonijos ir Pietų Korėjos, o prieš išvykdamas Vašingtone susitiko su Singapūro užsienio reikalų ministru.

J. Bideno patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jake'as Sullivanas (Džeikas Sulivanas) nuvyko į Tokiją, kur vyko atskiri trišaliai susitikimai, kuriuose dalyvavo Japonijos, Pietų Korėjos ir Filipinų pareigūnai.

Pastaraisiais mėnesiais Jungtinės Valstijos pasiekė susitarimų dėl karių dislokavimo pietų Japonijoje ir šiaurės Filipinuose, kurie yra strategiškai arti Taivano.

A. Blinkenas yra pirmasis aukščiausio rango JAV diplomatas, apsilankęs Pekine po to, kai 2018 metais ten užsuko jo pirmtakas Mike'as Pompeo (Maikas Pompėjas). Vėliau, paskutiniais Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) prezidentavimo metais, pastarasis pasisakė už neribotą konfrontaciją su Kinija.

J. Bideno administracija kai kuriose srityse žengė toliau nei D. Trumpas, visų pirma dėl sankcijų puslaidininkiams, tačiau išliko atvira bendradarbiavimui ribotose srityse, pavyzdžiui, klimato srityje.

Ekspertai teigia, kad Kinija mato daugiau nuspėjamumo su J. Bidenu nei su D. Trumpu, kuris kitais metais sieks būti perrinktas.