JAV įvedė sankcijas Kubos valstybiniam naftos koncernui

Tai reiškia, kad JAV piliečiams draudžiama vykdyti prekybą su koncernu. Sankcijų gali tikėtis ir asmenys už JAV ribų, jei vykdys sandorius su CUPET.
Pasak R. Rubio, komunistinė vadovybė Havanoje naudoja energijos išteklius kaip ginklą, kad gniuždytų tautą, o pati lobtų. Todėl prezidento Donaldo Trumpo administracija esą toliau imsis veiksmų prieš vyriausybę Kuboje ir silpnins jos galimybes engti savo tautą.
Jau praėjusį penktadienį JAV iždo departamentas paskelbė sankcijas Kubos prezidentui Migueliui Díazui Caneliui, jo šeimos nariams ir įvairioms institucijoms. D. Trumpas, be to, ne kartą užsiminė apie galimą valstybės „perėmimą“,
Nuo gruodžio šalis nebegauna naftos iš Venesuelos, nes D. Trumpas nurodė įvesti visišką blokadą sankcionuotiems naftos tanklaiviams, gabenantiems krovinius iš šios Pietų Amerikos šalies. Apie dešimt milijonų gyventojų turinti Kuba yra priklausoma nuo naftos, naudojamos elektros energijos gamybai. Dėl energijos išteklių stygiaus kubiečiai reguliariai susiduria su elektros tiekimo trikdžiais.
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