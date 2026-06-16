JAV kariuomenė Australijoje kaups karui parengtas atsargas

Anot analitikų, atsargų, pirmųjų tokių Jūrų pėstininkų korpusui Australijoje, bazės kūrimas vyksta Jungtinėms Amerikos Valstijoms siekiant pasinaudoti žemyno strategine padėtimi Ramiojo vandenyno pietinėje dalyje, kad būtų atsverta sparti Kinijos karinė plėtra.
JAV jūrų pėstininkų korpusas pradėjo pasaulinį karinių atsargų išankstinį dislokavimą šaltojo karo metais – tam buvo naudojami sandėliai laivuose ir urvai Norvegijoje, kur buvo laikomi ginklai, šaudmenys ir transporto priemonės, skirtos tūkstančiams karių aprūpinti.
Tikimasi, kad pirmasis sausumos sandėlis Azijos ir Ramiojo vandenyno regione šiais metais bus atidarytas Filipinuose, netoli galimų konfliktų židinių Pietų Kinijos jūroje.
Šį mėnesį JAV karinio jūrų laivyno paskelbti dokumentai rodo išankstinį dar didesnių atsargų Australijoje planavimą, 30 mln. dolerių skirta sandėlių ir biurų statybai pietryčių Viktorijos valstijoje „ypač svarbioms išankstinėms atsargoms“ sudaryti.
Atsargos Australijoje, tikimasi, pasieks pilną pajėgumą iki 2028 metų, ir bus saugomos Melburne, o vėliau perkeltos į JAV sandėlius, kurie bus pastatyti kitais metais Australijos karinėje bazėje Bandianoje, kaimiškojoje Viktorijos valstijoje, rodo pirkimo konkurso dokumentai.
Australija neleidžia savo teritorijoje steigti užsienio karinių bazių – tai opus klausimas šalyje, sudariusioje saugumo aljansą su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis ir rotacijos principu priimančioje vis daugiau JAV pajėgų Australijos gynybos bazėse.
Dokumentai rodo, kad JAV karinės jūrų pajėgos samdo pasaulinę gynybos rangovę, įdarbinsiančią apie 110 inžinierių, mechanikų, medžiagų ir saugos specialistų, kurie valdys Australijoje sukauptas atsargas.
„Jūrų pėstininkų korpuso veikla Australijoje remia integruotą pasaulinį tvarumą, palaikydama paruoštą naudoti įrangą ir atsargas operacijoms ir pratyboms visame Indijos ir Ramiojo vandenyno regione“, – sakė JAV jūrų pėstininkų korpuso pajėgų Ramiojo vandenyno regione atstovas.
Jis atsisakė išsamiau pakomentuoti sutartį ar pajėgų planavimo prielaidas, tačiau teigė, kad jūrų pėstininkų įranga yra „aukštos parengties“.
Sutarčių sudarymo susitarimai ir objekto eksploatavimas bus sudaromi glaudžiai bendradarbiaujant su Australijos gynybos departamentu.
„Ši veikla gerina reagavimą, stiprina sąveiką su sąjungininkais ir partneriais bei remia įvairias misijas visame Indijos ir Ramiojo vandenyno regione“, – sakė atstovas.
JAV armijos sunkvežimiai buvo palikti Bandianos bazėje 2023 m. po kas dvejus metus Australijoje vykusių karo pratybų, kuriose dalyvavo JAV kariai. Praėjusių metų liepą patvirtintos jūrų pėstininkų atsargos Bandianoje yra atskiros.
Australijos gynybos departamentas iš karto neatsakė į prašymą pateikti komentarą.
Kinijos raketų taikiniai
Pentagonas paprašė Kongreso kitais metais skirti 500 mln. dolerių, kad būtų pagerintas įrangos ir degalų išankstinis išdėstymas visame Azijos ir Ramiojo vandenyno regione, siekiant atgrasyti Kiniją.
Apie 2000 JAV jūrų pėstininkų šešis mėnesius per metus vykdo pratybas kitoje Australijos pakrantėje, šiauriniame Darvino mieste.
Šią savaitę „Lowy Institute“ analitinio centro ataskaitoje įspėjama, kad Kinija turi pajėgumų smogti šiaurės Australijai balistinėmis raketomis, dislokuotomis Pietų Kinijos jūros avanpostuose. Manoma, kad tai buvo svarbus aspektas dislokuojant atsargas Australijos pietryčiuose.
„Kai šie objektai pradės veikti, jie bus akivaizdūs Kinijos taikiniai“, – sakė instituto tarptautinio saugumo direktorius Samas Roggeveenas.
JAV pajėgų ir įrangos didinimas Australijoje yra „svarbus Australijos politikos pokytis, daug glaudžiau susiejantis Australiją su Amerikos strateginiais tikslais regione“, – sakė jis.
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