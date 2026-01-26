JAV kariuomenė: JAV lėktuvnešis atvyko į Artimuosius Rytus

„USS Abraham Lincoln“ ir jį lydintiems laivams buvo nurodyta vykti į regioną, kur Iranas malšina masinius protestus. Nors JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) vėliau atsisakė karinių veiksmų prieš Teheraną, jis tvirtino, kad visos galimos priemonės lieka svarstomos.
Smogiamoji grupė „šiuo metu yra dislokuoti Artimuosiuose Rytuose, siekiant skatinti regiono saugumą ir stabilumą“, socialiniame tinkle „X“ parašė JAV Centrinės vadovybė (CENTCOM).
Gruodžio pabaigoje visame Irane prasidėjo protestai dėl gilėjančios ekonomikos krizės, tačiau vėliau jie peraugo į masinį judėjimą prieš Islamo Respubliką, o nuo sausio 8--osios vyko didžiuliai gatvių mitingai.
Žmogaus teisių gynimo grupės apkaltino pareigūnus pradėjus precedento neturintį susidorojimą ir šaudžius tiesiai į protestuotojus, prisidengiant interneto ryšio nutraukimu.
Teokratinė valdžia, atėjusi valdžią po 1979 metų Islamo revoliucijos, nepaisant demonstracijų tebėra savo vietoje, o daugelis sistemos priešininkų mano, kad išorės intervencija yra labiausiai tikėtina pokyčių varomoji jėga.
D. Trumpas ne kartą perspėjo Iraną, kad jei šis nužudys protestuotojus, Jungtinės Valstijos įsikiš karinėmis priemonėmis, ir taip pat ragino protestuojančius iraniečius perimti savo šalies institucijas ir pažadėjo, kad „pagalba jau pakeliui“.
Tačiau anksčiau šį mėnesį jis panaikino įsakymą smogti Iranui, teigdamas, kad Teheranas, anot jo, JAV spaudimu atšaukė 800 egzekucijų.
Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Esmaeilas Baghaei (Esmailas Bagajis) perspėjo dėl intervencijos ir pareiškė, kad šalis „pasitiki savo pajėgumais“.
„Tokio karo laivo atvykimas neturės įtakos Irano ryžtui ir rimtam nusiteikimui ginti Irano tautą“, – sakė jis, akivaizdžiai turėdamas omenyje JAV lėktuvnešio „USS Abraham Lincoln“ smogiamąją grupę.
