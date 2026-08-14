JAV kariuomenė neigia pranešimus apie apverktinas sąlygas lėktuvnešyje

JAV Centrinė vadavietė (CENTCOM), vadovaujanti amerikiečių karinėms operacijoms regione, ketvirtadienį platformoje „X“ pranešė, kad pasibaigus tarnybos sutartims kariuomenėje nusprendė likti 84,4 proc. šio lėktuvnešio įgulos narių. Pasak CENTCOM, daugiau kaip 260 dienų jūroje praleidę jūreiviai ir jūrų pėstininkai išlieka atsparūs ir demonstruoja ryžtą.
CENTCOM taip pat neigė pranešimus, kad lėktuvnešyje žuvo įgulos narys. Vadavietės teigimu, rugpjūčio 3 d. per bortą iškritęs jūreivis buvo greitai ir saugiai išgelbėtas, o pranešimai apie jo žūtį yra melagingi.
„Plačiai skleidžiama klaidinga informacija apie istorinę „Abraham Lincoln“ misiją daro meškos paslaugą mūsų kariams ir jų artimiesiems“, – pareiškė CENTCOM.
Irano žiniasklaida anksčiau skelbė, esą per susirėmimus lėktuvnešyje žuvo septyni žmonės, o jo įgulos nariai jaučia didelę įtampą.
Pranešama apie atsargų trūkumus ir prastėjančią įgulos psichologinę būklę
Reaguodamas į pranešimus apie atsargų trūkumą, sanitarinių patalpų problemas ir prastėjančią įgulos narių psichologinę būklę, JAV senatorius iš Konektikuto Richardas Blumenthalis paragino federalinę valdžią paaiškinti, kokia pagalba teikiama lėktuvnešio personalui.
Žiniasklaida pranešė apie muilo trūkumą, užsikimšusius tualetus ir susirūpinimą dėl saugumo atviruose laivo deniuose. Dėl pašto sistemos sutrikimų įgulos nariams skirtos siuntos taip pat esą kelis mėnesius nepasiekė adresatų.
Demokratų mažumos lyderis Senate Chuckas Schumeris savo ruožtu paragino atleisti gynybos sekretorių Pete'ą Hegsethą, pareiškęs, kad jūreiviai moka kainą už jo esą nekompetentingą darbą.
Lėktuvnešį esą ketinama pakeisti kitu
„The Wall Street Journal“, CNN ir „NBC News“ pranešė, kad „USS Abraham Lincoln“ bus atšauktas iš Artimųjų Rytų ir jį pakeis lėktuvnešis „USS George Washington“. CNN teigimu, ši lėktuvnešių rotacija buvo suplanuota dar prieš pasirodant skundams.
Vis dėlto neaišku, kiek laiko šis procesas užtruks. NBC duomenimis, toks lėktuvnešių pakeitimas paprastai trunka kelias savaites. Naujienų agentūrai „dpa“ paprašius pakomentuoti situaciją, Pentagonas ir CENTCOM atsisakė tai daryti, motyvuodami būtinybe užtikrinti karinių operacijų saugumą.
JAV karinis jūrų laivynas anksčiau skelbė, kad „USS George Washington“ liepos pabaigoje atplaukė į Da Nangą Vietname. Trečiadienį paaiškėjo, kad lėktuvnešio grupė šį Pietryčių Azijos šalies uostamiestį paliko dar rugpjūčio 5 d., tačiau jos kelionės tikslas kol kas neaiškus.
„USS Abraham Lincoln“ ir jį lydintys laivai sustiprino JAV karinį buvimą Artimuosiuose Rytuose, kai sausio pradžioje buvo perdislokuoti iš Pietų Kinijos jūros.
JAV ir Izraelis vasario 28 d. pradėjo karinius smūgius Iranui, o nuo tada lėktuvnešis Arabijos jūroje padeda įgyvendinti JAV karinę jūrų blokadą, kuria siekiama neleisti laivams įplaukti į Irano uostus ar iš jų išplaukti.
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