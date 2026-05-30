JAV kongresmenas: Rusijos grėsmę Baltijos šalims reikia vertinti rimtai

Paklaustas, ar Rusijos grėsmė Baltijos šalims Vašingtone vertinama pakankamai rimtai, D. Baconas atsakė, kad jei Rusija galėjo įsiveržti į Ukrainą, ji taip pat yra pasirengusi grasinti Baltijos šalims.
„Manau, kad turime tai vertinti rimtai“, – sakė D. Baconas ir pridūrė, kad būtent dėl to JAV dislokavo karius visose trijose Baltijos valstybėse ir tikisi pagerinti oro gynybą per Baltijos saugumo iniciatyvą.
Manau, kad jis pavojingas ir turime būti atsargūs.
Tačiau drauge vyksta ir diskusijos, ar visi Rusiją laiko rimta grėsme. D. Baconas pabrėžė, kad Rusijos veiksmai Ukrainoje yra piktinantys. Rusija prarado 1,3 mln. gyventojų, jos ekonomika yra griuvėsiuose, pabrėžė D. Baconas.
„Štai kodėl kai kurie mano, kad ji per silpna kelti grėsmę. Bet aš nežinau. Putinas šiuo metu yra kaip užspeista žiurkė. Manau, kad jis pavojingas ir turime būti atsargūs“, – sakė kongresmenas.
Jo teigimu, kai kurie mano, jog Rusija Ukrainoje jaučiasi taip apgailėtinai, kad niekada neužpultų Baltijos šalių.
„Mokiausi istorijos ir istorija yra nenuspėjama. Putinas yra blogas žmogus. Manau, kad jis pavojingas žmogus ir turime būti pasirengę blogiausiam“, – sakė D. Baconas.
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