JAV mažina muitus žemės ūkio technikai

D. Trumpo paskelbtu dekretu muitų tarifas kombainams ir kitai įrangai sumažinamas nuo 25 iki 15 procentų. Užsienio įmonės taip pat gali pretenduoti į 10 procentų muitų tarifą, jei jų gamybos įrangoje yra ne mažiau kaip 85 procentai amerikietiško plieno ar aliuminio, pridūrė Baltieji rūmai.
Šie pokyčiai įsigalios birželio 8 d. ir galios iki ateinančių metų gruodžio 31 d.
Ūkininkai išreiškė susirūpinimą dėl didėjančių išlaidų prieš svarbius kadencijos vidurio rinkimus, nes susiduria su dar didesniu spaudimu dėl karo Artimuosiuose Rytuose, smarkiai išaugus dyzelino ir trąšų kainoms.
Dėl JAV ir Izraelio vasario pabaigoje pradėto karo Teheranas faktiškai blokavo laivyną svarbiu Hormuzo sąsiauriu, kuriuo taikos metu yra gabenamas maždaug penktadalis pasaulio naftos ir dujų. Be to, jis yra būtinas pasaulinei trąšų prekybai. Blokada taip pat paskatino aliuminio kainų kilimą, nes tai yra pagrindinis tiekimo kelias iš Artimųjų Rytų.
„Neseniai susiklosčiusios aplinkybės paveikė ir tebepaveikia vidaus pramonės šakas, kurios naudoja žemės ūkio įrangą, pramoninę įrangą ir mašinas bei kitus susijusius produktus“, – pažymima pirmadienį paskelbtame D. Trumpo įsake.
Tai yra naujausias D. Trumpo plieno ir aliuminio muitų koregavimas, po to, kai įmonės pasipriešino griežtoms taisyklėms. Balandžio mėnesį D. Trumpas nusprendė sumažinti muitus produktams, kuriuose, kaip manoma, yra didelis šių metalų kiekis, iki 25 procentų. Jie taikomi visai produkto vertei, o ne tik jame esančių metalų kiekiui. Taip siekiama supaprastinti sistemą.
Be žemės ūkio įrangos, naujausiame D. Trumpo įsakyme teigiama, kad mažesnis 15 proc. muitas taip pat bus taikomas tam tikroms šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemoms, kurios daugiausia skirtos naudoti gyvenamuosiuose namuose.
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