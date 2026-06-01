JAV milijardierius Thielas persikelia gyventi į Argentiną

Portalas „Business Insider“ atkreipia dėmesį, kad šis P. Thielo žingsnis atspindi bendrą tendenciją tarp itin turtingų žmonių, kurie gyvenimą Amerikoje traktuoja kaip dalį turimo investicijų portfelio: į jį vis investuoti vis dar verta, bet vis labiau būtina apsidrausti.
„Aiški tendencija suverenaus diversifikavimo link“, – „Business Insider“ sakė milijonierių klubo „R360“ įkūrėjas Charlie’is Garcia.
Pasak jo, šimtų milijonų dolerių vertės turto savininkai paprastai turi kelis pasus ir užsitikrina, kad jų veiklai būtų taikomi keli mokesčių režimai ir bent viena „plano B“ jurisdikcija Pietų pusrutulyje.
Naujuoju milijardierių traukos centru siekia tapti nemažai valstybių. Pvz., pernai Naujoji Zelandija fiksavo staigiai išaugusį amerikiečių paraiškų skaičių, kai sušvelnino „auksinės vizos“ investicinės programos taisykles. Kosta Rika ir Tailandas taip pat pastebėjo, kad sulaukia vis daugiau migrantų, gaunančių dideles pajamas, atkreipia dėmesį „Business Insider“.
Kai kurie turtingi žmonės neapsiriboja vien užsienyje įsigytais antraisiais namais ir į kitas šalis persikelia gyventi. Privačios turto tyrimų bendrovės „Henley & Partners“ duomenimis, praėjusiais metais į naujas šalis emigravo rekordiškai daug – 142 tūkst. – didelės grynosios vertės turto turinčių asmenų (turintys daugiau nei 1 mln. JAV dolerių likvidaus turto).
Ch. Garcios teigimu, vienas pagrindinių persikėlimo motyvų – mokesčiai. Kalifornijoje, kur įmones yra įsteigę daugybė turtingiausių amerikiečių, įstatymų leidėjai svarsto referendumo iniciatyvą įvesti vienkartinį mokestį valstijoje gyvenantiems milijardieriams, kuris sudarytų 5 proc. nuo grynosios jų turimo turto vertės. Niujorkas ką tik priėmė prabangaus antrojo būsto mokestį.
Be to, esama ir niūresnių, galbūt spekuliatyvių nuogąstavimų dėl politinių permainų ir egzistencinių pasaulinių grėsmių – nuo prarastos dirbtinio intelekto kontrolės iki branduolinio karo eskalacijos.
„Tai skamba melodramatiškai, kol neišgirsti neoficialių pokalbių per vakarienę. Tokiems žmonėms pietinis Pietų Amerikos regionas atrodo nutolęs saugiu atstumu tiek tiesiogine, tiek perkeltine prasme“, – pasakojo Ch. Garcia.
Vis dėlto, pasak Ch. Garcios, Argentina yra neįprastas pasirinkimas apsidrausti. Šalis turi ilgą infliacijos, valiutos krizių, kapitalo kontrolės ir staigių įstatymų pakeitimų istoriją – būtent tokio pobūdžio nestabilumo turtingos šeimos paprastai negali pakęsti ir vengia.
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