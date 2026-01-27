JAV oficialiai pasitraukė iš Paryžiaus klimato susitarimo

D. Trumpas vykdomąjį įsakymą pasitraukti iš šio susitarimo pasirašė savo inauguracijos dieną – 2025 m. sausio 20 d.
Paryžiaus susitarimo tikslas – apriboti visuotinį atšilimą iki gerokai mažiau nei 2 laipsnių Celsijaus, palyginti su priešindustrinio laikotarpio temperatūra, o idealiu atveju – iki vos 1,5 laipsnio.
Pasak JT klimato sekretoriato, JAV narystė susitarime nustoja galioti antradienį, praėjus lygiai vieneriems metams nuo to laiko, kai Jungtinėms Tautoms buvo praneša apie pasitraukimą.
JAV jau buvo iš esmės nustojusios dėti diplomatines pastangas sprendžiant klimato klausimus ir, be kita ko, nedalyvavo praėjusių metų lapkritį Brazilijos Belemo mieste vykusioje JT klimato kaitos konferencijoje (COP30).
Tai, kad JAV pasitraukia iš Paryžiaus susitarimo, reiškia, kad šalis nemano, kad turėtų toliau vykdyti įsipareigojimus mažinti visuotinį atšilimą. Be to, dėl to atsiranda didelė finansavimo spraga, įskaitant finansinę pagalbą klimato švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos srityje, kuri yra ypač svarbi skurdesnėms šalims.
JAV yra antroje vietoje po Kinijos pagal į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį pasaulyje, todėl šis sprendimas turės didelį poveikį klimatui.
Remiantis dabartine pasauline klimato politika, JT skaičiuoja, kad iki šimtmečio pabaigos pasaulis atšils 2,8 laipsniais, palyginti su priešindustrinio laikotarpio lygiu.
JT skaičiavimu, nusprendusios nebedėti pastangų kovoti su klimato kaita, JAV 0,1 laipsnio paskatins pasaulinį apšilimą. Klimato tyrinėtojai teigia, kad kiekvienas toks dešimtadalis laipsnio klimatui daro didelį neigiamą poveikį.
Per savo pirmąją kadenciją D. Trumpas taip pat buvo priėmęs sprendimą, kad JAV turi trauktis iš Paryžiaus susitarimo, kol šalis prie jo vėl prisijungė jo įpėdinio Joe Bideno iniciatyva.
Pastarosiomis savaitėmis D. Trumpo administracija taip pat paskelbė apie planus pasitraukti iš Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos – tarptautinės klimato politikos pagrindo – ir iš Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (IPCC).
