JAV pasiuntiniai Steve'as Witkoffas ir Jaredas Kushneris traukiniu atvyko į Kyjivą

S. Witkoffas ir J. Kushneris į Kyjivą atvyko traukiniu, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistas iš Ukrainos sostinės geležinkelio stoties. Jie surengs derybas su prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
Nuo pat Rusijos pilno masto invazijos pradžios 2022 metais Ukrainos oro erdvė yra uždaryta, todėl Kyjive besilankantys lyderiai ir pareigūnai paprastai keliauja traukiniais.
Tai pirmasis prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) draugo verslininko S. Witkoffo ir J. Kushnerio vizitas Kyjive nuo tada, kai respublikonas pernai sausį sugrįžo į JAV prezidento postą, pažadėjęs greitai išspręsti šį karą. Tačiau J. Kushneriui ir S. Witkoffui tai buvo aštuntasis vizitas Maskvoje karo metu.
Rusijos naujienų agentūra TASS anksti sekmadienį pranešė, kad S. Witkoffas ir J. Kushneris pakeliui į Kyjivą atvyko į Žešuvą Lenkijoje.
Šeštadienį JAV pasiuntiniai per daugiau nei tris valandas trukusį susitikimą su Rusijos prezidentu aptarė „esminius planus“ dėl tolesnių žingsnių karui Ukrainoje užbaigti, pranešė Baltieji rūmai.
„Abi pusės aptarė esminius planus tolesniems žingsniams, apie kuriuos bus paskelbta artimiausiomis savaitėmis, ir tikisi ne mažiau produktyvių susitikimų rytoj Ukrainoje“, – sakoma pranešime.
Abi pusės aptarė esminius planus tolesniems žingsniams, apie kuriuos bus paskelbta artimiausiomis savaitėmis.
Kremliaus patarėjas Jurijus Ušakovas derybas pavadino „itin atviromis“ ir teigė, kad amerikiečiai „pateikė įvairių idėjų dėl galimų kelių link susitarimo“, tačiau išsamesnės informacijos nepateikė.
Rusijos atstovai amerikiečiams pareiškė, kad Maskva yra „tikra“, jog gali pasiekti savo karinius tikslus ir užimti likusią Rytų Ukrainos dalį, pridūrė J. Ušakovas.
Pasak jo, Maskva pateikė savo „išsamų vertinimą“ apie situaciją Ukrainos mūšio lauke, tačiau pokalbis nebuvo sutelktas vien į Rusijos invaziją.
„Gana išsamiai aptarti ekonominiai klausimai ir potencialiai dideli, abipusiai naudingi bendri Rusijos bei JAV projektai“, – teigė jis.
V. Zelenskis: Ukraina pasiruošusi diskusijai
Diplomatinės pastangos yra įstrigusios – iš dalies dėl Vašingtono karo su Iranu, o Maskva ir Kyjivas suintensyvino tolimojo nuotolio atakas, todėl civilių aukų skaičius išaugo iki lygio, nematyto nuo kovos veiksmų pradžios.
Rusija yra okupavusi dideles Rytų ir Pietų Ukrainos teritorijas, o V. Putinas tvirtina, kad Maskva ketina užimti likusią Rytų Ukrainos dalį.
D. Trumpas anksčiau žurnalistams teigė, kad abu JAV derybininkai sieks įvertinti, ar įmanoma padaryti pažangos siekiant taikos šiame kare.
V. Zelenskis sekmadienį pareiškė, kad Ukraina yra „pasiruošusi diskusijai“.
„Ukraina visada buvo ir išliks konstruktyvi“, – socialiniuose tinkluose prieš pasiuntinių vizitą sakė karo meto lyderis.
Tiek Rusija, tiek Ukraina pažadėjo tris dienas nepulti viena kitos sostinių, kad galėtų vykti šios derybos.
Vis dėlto naktį į sekmadienį abi pusės apsikeitė išpuoliais, Ukrainoje žuvo vienas žmogus, o per visą šeštadienį rusų smūgiai visoje šalyje pražudė 10 žmonių, įskaitant vaiką ir jo šeimos narius Charkivo srityje bei du asmenis netoli Kyjivo.
Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad Rusija naktį puolė 108 dronais ir raketomis, o Maskva teigė numušusi 258 dronus.