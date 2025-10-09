 JAV pasiuntinys: Donaldas Trumpas kitą savaitę lankysis Egipte

2025-10-09 22:11
BNS inf.

 JAV specialusis Artimųjų Rytų pasiuntinys Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas) ketvirtadienį pareiškė, kad kitą savaitę Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) lankysis Egipte.

JAV pasiuntinys: Donaldas Trumpas kitą savaitę lankysis Egipte / AFP nuotr.

Anksčiau ketvirtadienį Egipto prezidentas Abdel Fattahas al Sisi (Abdel Fatahas Sisis) pakvietė D. Trumpą atvykti į Egiptą į renginį, skirtą paminėti paliaubas Gazos Ruože.

„Prezidentas labai džiaugiasi galėdamas atvykti į Egiptą, ir toks yra planas, kad jis atvyks kitą savaitę“, – pareiškė JAV pasiuntinys.

Egipte įvyko pirmasis netiesioginių derybų tarp Izraelio ir islamistų grupuotės „Hamas“ etapas, per kurį buvo susitarta dėl paliaubų Gazos Ruože ir likusių įkaitų išlaisvinimo.

Tuo tarpu Izraelis turės paleisti šimtus palestiniečių kalinių, laikomų šalies kalėjimuose.

Žydų valstybė pareiškė, kad paliaubos įsigalios „per 24 valandas“ nuo saugumo kabineto posėdžio ketvirtadienį.

