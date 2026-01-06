JAV paskelbė Vakarų pusrutulį savo įtakos sfera

Tai sakoma JAV Valstybės departamento paskelbtame įraše socialinės žiniasklaidos platformoje X.
„Tai MŪSŲ pusrutulis, ir prezidentas Trumpas neleis, kad mūsų saugumui būtų keliama grėsmė“, – pabrėžė Valstybės departamentas.
Po JAV specialiosios operacijos Venesueloje valstybės sekretorius Marco Rubio interviu JAV žiniasklaidos priemonėms, įskaitant „NBC News“, sakė, kad Donaldo Trumpo administracija pasiryžusi neleisti paversti Vakarų pusrutulį saugiu prieglobsčiu narkotikų prekeiviams, Irano įgaliotiniams ir priešiškiems režimams, keliantiems grėsmę JAV nacionaliniam saugumui.
Pasak jo, „silpnumo dienos baigėsi“ ir Jungtinės Valstijos panaudos visas būtinas priemones, kad išnaikintų šias grėsmes „iš savo kiemo“.
„Tai Vakarų pusrutulis. Čia mes gyvename ir neleisime, kad Vakarų pusrutulis taptų Jungtinių Valstijų priešininkų ir varžovų operacijų baze“, – sakė valstybės sekretorius.
Po JAV įvykdytos operacijos, per kurią Venesueloje buvo sučiuptas šalies autoritarinis lyderis Nicolas Maduro ir jo žmona, JAV nuolatinis atstovas Jungtinėse Tautose Michaelas Waltzas pareiškė, kad operacija Venesueloje buvo teisėtas teisėsaugos veiksmas prieš du asmenis, kaltinamus sunkiais nusikaltimais.
