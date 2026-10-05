JAV patvirtino 1 mlrd. dolerių vertės ginklų pardavimą JAE

„Siūlomas pardavimas padidins Jungtinių Arabų Emyratų pajėgumus atremti dabartines ir būsimas grėsmes, plėtojant ir palaikant stiprų bei parengtą savigynos pajėgumą ir gerinant sąveiką su JAV pajėgomis“, – pareiškime nurodė JAV valstybės departamentas.
Tai „padės siekti Jungtinių Valstijų užsienio politikos ir nacionalinio saugumo tikslų, stiprinant svarbios gynybos partnerės saugumą“, priduriama pareiškime.
„Advanced Precision Kill Weapon System“ paverčia nevaldomas raketas didelio tikslumo sviediniais, kurie gali būti naudojami tokiems tikslams kaip dronų numušimas, taip išvengiant brangių raketų panaudojimo palyginti pigiems orlaiviams naikinti.
JAE ir kitos su JAV sąjungininkės Persijos įlankos šalys smarkiai nukentėjo nuo Irano karo, per kurį Teherano pajėgos ne kartą taikėsi į jas tiek dronais, tiek raketomis.
Valstybės departamentas pirmadienį taip pat pranešė patvirtinęs 400 mln. dolerių vertės „remonto ir grąžinimo paslaugų“ pardavimą kitai Persijos įlankos šaliai – Kuveitui – raketoms „Patriot“, kurios atliko esminį vaidmenį atremiant Irano atakas regione.
„Kuveitas panaudos sustiprintus pajėgumus savo gynybai stiprinti“ ir „neturės sunkumų integruoti šią įrangą bei paslaugas į savo ginkluotąsias pajėgas“, sakoma departamento pareiškime.
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