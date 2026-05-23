JAV pripažino, kad derybos dėl taikos Ukrainoje įstrigo

„Jei matysime galimybę atnaujinti našias, o ne bergždžias derybas, kurios turėtų galimybę būti vaisingos, esame pasirengę atlikti šį vaidmenį“, – sakė M. Rubio po NATO užsienio reikalų ministrų susitikimo Helsingborge, Švedijoje.
„Šiuo metu tokios derybos nevyksta“, – pridūrė jis.
M. Rubio pasisakymas buvo retas Vašingtono pripažinimas, kad JAV vadovaujamos taikos derybos iš esmės įstrigo po pastarųjų mėnesisų kelių trišalių ir dvišalių susitikimų ratų, per kuriuos pasiekti proveržio nepavyko.
M. Rubio pabrėžė, kad „per pastaruosius kelis mėnesius tiesiog jautėme, kad nėra daug pažangos“, ir pridūrė, kad JAV yra pasirengusios grįžti prie derybų stalo, jei „dinamika (...) pasikeis“.
Panašius vertinimus pateikė ir Kyjivo bei Maskvos pareigūnai, nes abiejų šalių pozicijos dėl teritorijų, ypač Donbaso regiono, išlieka labai skirtingos.
Penktadienį Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha žurnalistams sakė, kad derybos dabartiniu formatu išsemtos ir reikalauja naujo postūmio.
Jis pridūrė, kad toks postūmis galėtų būti didesnis partnerių Europoje įsitraukimas arba Ukrainos ir Rusijos prezidentų Volodymyro Zelenskio ir Vladimiro Putino susitikimas aukščiausiuoju lygiu.
Kai kurie Europos lyderiai siūlė pradėti tiesiogines derybas su Rusija, kad padėtų užbaigti karą, tačiau bendra darbotvarkė dar nesuformuluota ir bendras atstovas nepasirinktas.