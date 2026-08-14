JAV pripažįsta Japonijos suverenitetą Kurilų salose

„Jungtinės Valstijos išlieka tvirtos, remdamos savo svarbiausią sąjungininkę ir pripažindamos Japonijos suverenitetą Šiaurinėse teritorijose“, – socialiniame tinkle „X“ parašė George'as Glassas, pavartodamas japonų vartojamą Kurilų salų, kuriose ketvirtadienį pirmą kartą apsilankė V. Putinas, pavadinimą.
„Tuo metu, kai JAV ir Japonijos aljansas yra pasišventęs klestėjimo skatinimui visame Indijos ir Ramiojo vandenynų regione, mes griežtai prieštaraujame bet kokiems veiksmams, kurie kenkia jo taikai ir stabilumui“, – pridūrė G. Glassas.
Rusijos ir Japonijos santykius jau seniai temdo įtampa dėl ginčijamų salų, kurias Japonija vadina Šiaurinėmis teritorijomis ir kurias Sovietų Sąjunga užėmė 1945 metais.
Tokijas išreiškė protestą dėl V. Putino vizito.
„Šiaurinės teritorijos yra neatsiejama Japonijos teritorijos dalis tiek istoriškai, tiek pagal tarptautinę teisę“, – žurnalistams sakė Japonijos ministrė pirmininkė Sanae Takaichi.
„Šis (...) vizitas prieštarauja nuosekliai Japonijos pozicijai dėl Šiaurinių teritorijų“, – teigė S. Takaichi.
V. Putino vizitas „įžeidžia Japonijos žmonių jausmus ir yra visiškai nepriimtinas“, pabrėžė ji ir pridūrė, kad tai „apsunkina santykių atkūrimą vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu“.
Japonijos užsienio reikalų ministras Toshimitsu Motegi ketvirtadienį iškvietė Rusijos ambasadorių, kad pareikštų griežtą protestą dėl V. Putino vizito.
Rusijos ambasada Japonijoje pranešė, kad ambasadorius pareiškė, jog salos yra „neatsiejama Rusijos Federacijos dalis“ ir kad V. Putino kelionė į jas nėra „diskutuotinas klausimas su užsienio valstybėmis“.
Jungtinių Tautų (JT) generalinio sekretoriaus Antonio Guterreso atstovė spaudai teigė, kad „tai dvišalis valstybių narių klausimas“.
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