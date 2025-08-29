JAV pritarė 825 mln. dolerių vertės ginklų pardavimui Ukrainai

Į šį paketą įtrauktos padidinto nuotolio raketos ir susijusi įranga, kurios prašė Kyjivas. Agentūra nurodė, kad Kongresas buvo apie tai informuotas, kaip yra įprasta parduodant ginklus kuriai nors užsienio šaliai.
„Šis siūlomas pardavimas padės siekti Jungtinių Valstijų užsienio politikos ir nacionalinio saugumo tikslų ir pagerinti šalies partnerės, kuri yra politinio stabilumo ir ekonominės pažangos Europoje jėga, saugumą“, – pareiškime teigė DSCA.
Pasak agentūros, ginkluotės pirkimui bus panaudota Jungtinių Valstijų, Danijos, Nyderlandų ir Norvegijos finansinė pagalba.
Ši žinia pasirodė po to, kai Rusija trečiadienio naktį paleido daugiau nei 600 bepiločių orlaivių ir raketų – tai buvo intensyviausias bombardavimas nuo liepos pabaigos, kuris buvo surengtas nepaisant jau kurį laiką dedamų diplomatinių pastangų užbaigti karą.