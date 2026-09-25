JAV siekia prisijungti prie Musko kovos su Briuseliu

E. Muskas ir „X“ ginčija 120 mln. eurų baudą, kurią Briuselis skyrė remdamasis savo istorinėmis skaitmeninėmis taisyklėmis.
JAV teisingumo departamentas pranešė, kad ES antrajame pagal svarbą teisme pateikė prašymą, siekdama paremti E. Musko ir „X“ siekį panaikinti pernai gruodį Europos Komisijos (EK) priimtą sprendimą skirti pirmąją baudą pagal Skaitmeninių paslaugų aktą (SPA).
Pastarasis visa apimtimi įsigaliojo 2024 metais ir reikalauja, kad internetinės platformos imtųsi daugiau veiksmų kovojant su neteisėtu ir žalingu turiniu bei užtikrintų didesnį savo sistemų veikimo skaidrumą. Už pažeidimus gali būti skiriamos baudos, siekiančios iki šešių procentų įmonės pasaulinės metinės apyvartos.
Šis teisės aktas tapo nesutarimų tarp Vašingtono ir Briuselio priežastimi. Prezidento Donaldo Trumpo administracija ir JAV technologijų pramonė jį vertina kaip cenzūros priemonę, tačiau ES tokius kaltinimus atmeta.
„Europos Komisija netinkamai bandė išplėsti savo reguliavimo įgaliojimus, siekdama apimti JAV įmones, kurios nėra jos jurisdikcijoje ar joje nevykdo veiklos, – sakė generalinio prokuroro pavaduotojas Brett Shumate'as. – Netoleruosime, kad Europos Komisija peržengtų reguliavimo ribas, bandydama kontroliuoti JAV inovacijų ir ekonomikos augimo variklius.“
EK skyrė baudą „X“ už skaidrumo įsipareigojimų pažeidimą, klaidinančio dizaino naudojimą mokamoje mėlynos varnelės sistemoje ir tyrėjams nesuteiktą prieigą prie viešųjų duomenų.
D. Trumpas šią baudą pavadino cenzūra, o po kelių savaičių JAV valstybės departamentas paskelbė sankcijas penkiems asmenims, tarp kurių – buvęs ES komisaras Thierry Bretonas.
„X“, kurios ES būstinė yra Airijoje, vasario mėnesį pateikė apeliaciją ir teigia, kad bauda pažeidė jos teises į teisingą teismo procesą. Tačiau įmonė taip pat ėmėsi veiksmų, kad įvykdytų sprendimą.
Liepos mėnesį EK patvirtino „X“ planą, kaip bus taisomi pažeidimai, šie pokyčiai bus tikrinami nepriklausomo audito metu.
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