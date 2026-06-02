 JAV svarsto dėl branduolinio ginklo dislokavimo keliose Europos šalyse

JAV svarsto dėl branduolinio ginklo dislokavimo keliose Europos šalyse

2026-06-02 10:04
BNS inf.

Jungtinės Valstijos svarsto galimybę dislokuoti branduolinį ginklą keliose papildomose NATO šalyse Europoje, antradienį pranešė leidinys „Financial Times“ (FT).

<span>JAV svarsto dėl branduolinio ginklo dislokavimo keliose Europos šalyse</span>
JAV svarsto dėl branduolinio ginklo dislokavimo keliose Europos šalyse / Scanpix nuotr.

JAV pareigūnai užsiminė apie galimą dislokavimą ne tik šešiose šalyse, kuriose dislokuoti branduolinį ginklą galintys nešti bombonešiai, teigė FT, remdamasis trimis su diskusijomis susipažinusiais asmenimis.

Šis žingsnis reikštų, kad daugiau šalių priimtų vadinamuosius JAV dvejopos paskirties orlaivius (DCA), galinčius suduoti branduolinius smūgius, rašė laikraštis. Visgi pabrėžiama, kad tai nėra artimiausio meto klausimas.

NATO rytinio sparno valstybės, įskaitant Lenkiją ir kai kurias Baltijos šalis, domėjosi galimybe priimti DCA bazes, teigiama pranešime ir priduriama, kad diskusijos Aljanso kanalais tęsiasi.

Šiame straipsnyje:
JAV
NATO
Europa
branduolinis ginklas

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