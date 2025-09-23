JAV svarsto įvesti sankcijas visam Tarptautiniam Baudžiamajam Teismui

Sprendimas dėl sankcijų prieš instituciją turėtų būti priimtas netrukus, naujienų agentūrai „Reuters“ sakė šeši su situacija susipažinę asmenys. Tai būtų eskalacija po to, kai Vašingtonas jau pritaikė tikslines sankcijas atskiriems prokurorams ir teisėjams.
„Individualių sankcijų instrumentas išnaudotas, – sakė aukštas diplomatas. – Dabar klausimas yra ne ar bus žengtas kitas žingsnis, o kada bus žengtas“. JAV valstybės departamentas pareiškė, kad bus imtasis tolesnių priemonių, tačiau detalių nenurodė.
JAV jau seniai kritikuoja 2002 m. įsteigtą teismą. Valstybės sekretorius Marcas Rubio pavadino jį „grėsme nacionaliniam saugumui“, kuri buvo naudojama kaip „teisinio kariavimo“ prieš JAV ir jų sąjungininką Izraelį priemonė.
Hagoje įsikūręs TBT dėl spėjamų nusikaltimų per Gazos karą išdavė Izraelio premjero Benjamino Netanyahu ir buvusio gynybos ministro Joavo Galanto, taip pat radikalaus islamistinio „Hamas“ judėjimo lyderių arešto orderius.
Sankcijos prieš visą teismą gali sukelti grėsmę jo veiklai. Tai paveiktų algų darbuotojams mokėjimą, prieigą prie bankų sąskaitų, taip pat biuro programinę įrangą.
Siekiant sušvelninti padarinius, TBT darbuotojams iš anksto išmokėti atlyginimai už likusius 2025 m. mėnesius, pareiškė trys šaltiniai. Be to, teismas ieško alternatyvių banko paslaugų ir programinės įrangos teikėjų. Teismo atstovai vidiniuose kriziniuose posėdžiuose aptarė galimus padarinius.
Naujausi komentarai