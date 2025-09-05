JAV teismas atmetė dar vieną baudžiamąją bylą: Teisingumo departamentas daro gėdą vyriausybei

Apie tai pranešė naujienų agentūra „CBS News“.
JAV apygardos teisėjas Zia Faruqui atsiprašė Edwardo Dana‘os, kuris buvo apkaltintas tuo, kad, Teisingumo departamento ir JAV slaptosios tarnybos teigimu, praėjusį mėnesį grasino nužudyti prezidentą D. Trumpą. Po to, kai E. Dana savaitę praleido kalėjime, ketvirtadienį jam pateikti kaltinimai buvo panaikinti.
Z. Faruqui teigė, kad JAV „pasiekė konstitucinės krizės ribą“, nes D. Trumpo administracija, perimdama federalinio Vašingtono policijos departamento valdymą, „žaidžia policininkus ir plėšikus – visai kaip vaikai“.
Teisėjas Teisingumo departamentą kritikavo ir dėl to, kad pastarosiomis savaitėmis Vašingtono prokuroras kelis kartus atsisakė paskelbti kaltinimus, sakydamas, kad jam „kelia didelį susirūpinimą“ tai, jog „skubėdamas tviteryje ar platformoje „Truth Social“ paskelbti statistiką“, kaip gerai sekasi vykdyti perėmimą, Teisingumo departamentas neskyrė laiko tiems, kurie buvo „neteisėtai sulaikyti“.
Z. Faruqui teigimu, Teisingumo departamentas, Vašingtone bandydamas patraukti asmenis baudžiamojon atsakomybėn, padarė „per daug klaidų“ ir kad federalinė vyriausybė veikia vadovaudamasi principu „pirma juos suimsime... o tada pažiūrėsime, kas bus“.
E. Dana buvo suimtas rugpjūčio mėnesį už tai, kad, kaip įtariama, viename iš Vašingtono restoranų sudaužė šviestuvą ir sunaikino kitokį turtą, tačiau kaltinimai jam buvo pateikti dėl grasininų D. Trumpui, kuriuos jis išsakė vežamas į Vašingtono policijos nuovadą.
Kaltinamuosiuose dokumentuose teigiama, kad sėdėdamas policijos automobilyje E. Dana sakė, jog „nesiruošia toleruoti fašizmo“ ir „gins Konstituciją bet kokiomis priemonėmis“, o po to pagrasino nužudyti D. Trumpą ir jį į nuovadą vežusį pareigūną.
Z. Faruqui nurodė Teisingumo departamentui iki ketvirtadienio vakaro pateikti dokumentą, kuriame būtų paaiškinta, kaip buvo tvarkoma E. Dana‘os byla: „Dabar yra rugsėjo ketvirtoji. Kol kas vis dar turime konstitucinę demokratiją“.
Ketvirtadienį vykusio posėdžio pabaigoje Z. Faruqui žvelgdamas į tamsiaodį E. Dana‘ą pasakė, kad „žmonėms, kurie atrodo kaip ponas Dana, vyriausybė nori pasakyti: „jums turėtų būti labai baisu“, o paskui pridūrė: „Man dabar baisu“.
Platformoje „X“ paskelbtame įraše JAV prokurorė Vašingtone Jeanine Pirro teigė, kad Z. Faruqui „davė priesaiką laikytis įstatymų, tačiau leido savo politinėms pažiūroms nuolat temdyti jo sprendimus ir prievolę laikytis įstatymų. Amerika balsavo už saugias bendruomenes, teisę ir tvarką, o šis teisėjas yra visiška to priešingybė“.
