JAV viceprezidentas J. D. Vance'as per atostogas susitiks su britų užsienio ministru

D. Lammy priims J. D. Vance'ą savo užmiesčio rezidencijoje Čyveninge, Kente, į pietryčius nuo Londono, ketvirtadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija.
„Viceprezidentas ir jo šeima visą savaitgalį gyvens „Chevening House“ per privačias atostogas“, – pridūrė ministerija.
Pareiškime sakoma, kad politikai „aptars bendrus prioritetus ir JK ir JAV santykių tvirtumą“, tačiau daugiau informacijos nepateikiama.
JK žiniasklaida pranešė, kad J. D. Vance'as su šeima, kurioje yra tris jo mažamečiai vaikai, vasaros atostogas praleis Kotsvoldso regione Vakarų Anglijoje.
Nors jų politinės pozicijos skiriasi, manoma, kad D. Lammy ir J. D. Vance'as užmezgė šiltus santykius, juos suartino sunki vaikystė ir bendras krikščioniškas tikėjimas.
Pranešama, kad JK užsienio reikalų sekretorius kovą dalyvavo mišiose viceprezidento rezidencijoje Vašingtone.
Praėjusį mėnesį prezidentas Donaldas Trumpas penkias dienas praleido savo golfo kurortuose Škotijoje.
Viešnagės metu D. Trumpas pasirašė prekybos susitarimą su Europos Komisijos (EK) vadove Ursula von der Leyen ir surengė laisvo pobūdžio spaudos konferenciją su britų premjeru Keiru Starmeriu.
Jis taip pat žaidė golfą ir viename iš savo dviejų Škotijos kurortų atidarė naują aikštyną.
Rugsėjį D. Trumpas turėtų grįžti į JK valstybinio vizito.
