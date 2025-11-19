JAV vyriausybė pradėjo Švietimo departamento likvidavimą

Įvairius Švietimo departamento uždavinius perims Darbo, Vidaus reikalų, Užsienio reikalų ir Sveikatos departamentai, pranešė Baltieji rūmai, kuriais remiasi agentūra „Reuters“.
Šioms priemonėms Kongreso pritarimas nėra reikalinga. Švietimo sekretorė Linda McMahon kovą paskelbė, kad dalis departamento baigiamosios misijos bus daugiau kaip 1 tūkst. 300 darbuotojų atleidimas.
Pagal naują struktūrą Darbo departamentas perims pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų administravimą. Tai apima programas, skirtas socialiai remtiniems, pažeidžiamiems ir benamiams vaikams, taip pat anglų, kaip antrosios kalbos, mokymą bei meninį ugdymą. Valstijos ir toliau gaus visą finansavimą, tačiau ateityje – per Darbo departamentą. Programos, skirtos čiabuvių gyventojų švietimui, perduodamos Vidaus reikalų ministerijai. Užsienio reikalų ministerija bus atsakinga už užsienio studentų švietimo ir kalbų programas.
Demokratų senatorė Elizabeth Warren kritikavo šiuos veiksmus kaip išpuolį prieš viešojo švietimo sistemą. Respublikonų kongresmenas Brianas Fitzpatrickas taip pat įspėjo dėl Kongreso nekontroliuojamos restruktūrizacijos rizikos moksleiviams. Mokytojų profsąjunga AFT baiminasi, kad užduočių paskirstymas keliems departamentams sukels daugiau painiavos ir kliūčių.
1979 m. įsteigtas Švietimo departamentas administruoja studijų paskolas, prižiūri mokyklų veiklą ir užtikrina piliečių teises mokyklose. D Trumpas kovo mėnesį pareiškė norintis grąžinti švietimą valstijoms.
