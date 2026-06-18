JAV žiniasklaida kritikuoja Trumpo susitarimą su Iranu: tai viešųjų ryšių triukas

Trečiadienį per vakarienę žvakių šviesoje netoli Paryžiaus JAV prezidentas pasirašė supratimo memorandumą, kuriuo siekiama užbaigti karą, apėmusį Artimuosius Rytus ir sukrėtusį pasaulio ekonomiką.
Tačiau ketvirtadienį į Jungtines Amerikos Valstijas grįžęs D. Trumpas susidurs su tikrove – jį užgrius karo priešininkų ir šalininkų kritikos lavina.
„Baltieji rūmai sutiko su šiuo paliaubų pratęsimu, nepasiekusiu nė vieno iš ikikarinių tikslų ir suteikusiu milžiniškas finansines nuolaidas Teheranui“, – teigė JAV televizijos kanalas MS NOW.
„Dabar administracija desperatiškai bando teigti priešingai. Trumpai tariant, iraniečiai tiesiog apgavo Trumpą, ir niekas netiki jo gražbyliavimu“, – teigė televizija.
„Pirmiausia Irano Islamo Respublika nedelsdama vėl atvers Hormuzo sąsiaurį, o Jungtinės Amerikos Valstijos nedelsdamos panaikins jūrų blokadą“, – sakoma socialiniame tinkle X paskelbtame Pakistano ministro pirmininko Shehbazo Sharifo, tarpininkavusio susitarimui, pranešime.
Susitarimo tekstas rodo, kad Vašingtonas taip pat įsipareigojo nedelsdamas panaikinti sankcijas naftai, paralyžiavusias Irano ekonomiką.
Didžiulė nauda Iranui
Susitarimas yra tik laikinas, skirtas suteikti laiko pradėti išsamias derybas dėl daug sudėtingesnio klausimo – Irano branduolinės programos. Vašingtonas jau seniai įtaria, kad Iranas mėgina pasigaminti branduolinę bombą, ir siekia pažaboti šias jo ambicijas.
Pasak „The Wall Street Journal“, susitarimas plačiai laikomas svarbiausiu prezidento antrosios kadencijos užsienio politikos laimėjimu, tačiau D. Trumpas susidurs su griežtos politikos Irano atžvilgiu šalininkų prieštaravimu – jie sako, kad prezidentas atsisakė kur kas daugiau, nei gavo.
Net ir pats susitarimo pasirašymas atrodė chaotiškas. Verslo dienraštis pranešė, kad trečiadienio vakarą D. Trumpas antrą kartą pasirašė susitarimą, nustebinęs kai kuriuos savo padėjėjus ir sužlugdydamas planus surengti pasirašymo ceremoniją vėliau šią savaitę.
Paprastai D. Trumpui palankus naujienų kanalas „Fox News“ citavo kritikus, teigusius, kad susitarimas suteikė Iranui „didžiulės finansinės naudos“ nereikalaujant, kad atsisakytų savo branduolinės programos.
Kai bus pasiektas galutinis susitarimas dėl Irano branduolinės programos, Jungtinės Valstijos, remiantis susitarimu, sudarys sąlygas sukurti 300 mlrd. dolerių vertės atstatymo fondą, kurį parems regiono šalys.
„Prezidento Donaldo Trumpo siūlomas susitarimas su Iranu sulaukia aštrios kai kurių ištikimiausių jo šalininkų kritikos, jie tvirtina, kad susitarimas apdovanojo Teheraną dar prieš jam sutinkant visiškai atsisakyti savo branduolinės programos“, – teigė „Fox News“.
Televizijos kanalas citavo britų laidų vedėją Piersą Morganą, sakiusį, kad šis susitarimas yra „maždaug tiek pat toli nuo „besąlygiškos kapituliacijos“, kaip ir bet kuris kitas sandoris Žemės planetos istorijoje“.
Taip sako tik kvailiai
Jau sulaukta ir D. Trumpo reakcijos į kritiką.
Ketvirtadienį JAV prezidentas pareiškė, kad tie, kurie sako, jog jo susitarimas dėl karo su Iranu užbaigimo nėra pakankamai griežtas Iranui, yra „pavydūs, blogi arba kvaili žmonės“.
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