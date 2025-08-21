JAV žvalgybos vadovė drąstiškai apkarpys išlaidas savo biurui

T. Gabbard paskelbė, kad iki 2025 fiskalinių metų pabaigos sumažins Nacionalinės žvalgybos direktoriaus biuro (ODNI) finansavimą daugiau kaip 40 proc. ir sutaupys 700 mln. dolerių (600,8 mln. eurų).
„Per pastaruosius 20 metų ODNI išsipūtė ir tapo neefektyvus, o žvalgybos bendruomenėje daug piktnaudžiavimo galiomis, neleistino įslaptintos žvalgybos informacijos nutekinimo ir politizuoto žvalgybos vertimo ginklu“, – pranešime spaudai sakė T. Gabbard.
Socialiniuose tinkluose paskelbtuose įrašuose T. Gabbard pridūrė, kad šiais veiksmais ji „mažina išsipūtusią biurokratiją, naikina „slaptosios valdžios“ (deep state) veikėjus ir atkuria misijos kryptingumą“.
Keturių puslapių informacinėje suvestinėje, paskelbtoje jos departamento interneto svetainėje, aprašomas planas „ODNI 2.0“, pagal kurį numatoma apmažinti jos biuro pastangas stebėti biosaugumą, masinio naikinimo ginklų platinimą, kibernetinės žvalgybos grėsmes ir kitas sritis.
Paaiškindama, kodėl buvo sumažinti asignavimai biuro žvalgybos prognozių padaliniui, T. Gabbard komanda teigė, jog „buvo nustatyta, kad jis pažeidė profesionalius analitinės veiklos standartus, siekdamas propaguoti politinę darbotvarkę, prieštaraujančią visiems dabartinio prezidento nacionalinio saugumo prioritetams“.
Kartais išlaidų mažinimas buvo aiškinamas kaltinimais ankstesnėms demokratų vadovautoms administracijoms.
Užsienio priešiškos įtakos centrui, įsteigtam kovoti su užsienio grėsmėmis demokratijai ir JAV interesams, lėšos buvo sumažintos todėl, kad ankstesnė administracija „naudojo jį žodžio laisvei slopinti ir politinei opozicijai cenzūruoti“, teigiama informaciniame biuletenyje, turint omenyje prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pirmtaką Joe Bideną.
Suvestinėje taip pat buvo paminėti ankstesni apkarpymai, teigiant, kad nuo „pirmosios Gabbard darbo dienos ODNI jau sumažėjo beveik 30 proc. ir dabar jame nebedirba daugiau kaip 500 darbuotojų“.
Liepą T. Gabbard apkaltino buvusį prezidentą Baracką Obamą vadovavus „išdavikiškam sąmokslui“ siekiant skleisti teiginius, kad Rusija kišosi į JAV rinkimus norėdama padėti D. Trumpui.
Tačiau T. Gabbard pozicija prieštarauja keturių atskirų, 2019–2023 metais atliktų baudžiamosios teisės, kontržvalgybos ir stebėjimo tarnybų tyrimų išvadoms, kad Rusija tikrai kišosi ir įvairiais būdais padėjo D. Trumpui.
Kritikai 43 metų T. Gabbard kaltino tuo, kad ji yra artima Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui ir nuverstam Sirijos prezidentui Basharui al Assadui.
Prezidento administracija antradienį taip pat paskelbė, kad atšaukia 37 dabartinių ir buvusių Jungtinių Valstijų nacionalinio saugumo pareigūnų leidimus dirbti su įslaptinta informacija.
Dalis jų dirbo srityse, kurių problematika ilgą laiką siutino D. Trumpą, pavyzdžiui, dėl žvalgybos bendruomenės vertinimo, kad Rusija kišosi į 2016 metų prezidento rinkimus jo naudai.
D. Trumpas pradėjo eiti pareigas žadėdamas sumažinti federalinės vyriausybės dydį ir jau sumažino JAV užsienio pagalbos įnašus, Švietimo departamento – tam reikėjo JAV Aukščiausiojo Teismo pritarimo – ir kitų agentūrų finansavimą.
