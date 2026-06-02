JAV žvalgybos vadovu Trumpas paskyrė patirties neturintį sąjungininką

D. Trumpas taip pat pranešė, kad jis išsaugos ir savo dabartines pareigas, kuriose prižiūri federalinę būsto ir hipotekos politiką.
Federalinės būsto finansavimo agentūros vadovas Billas Pulte'as, kuris taip pat vadovauja hipotekos milžinėms „Fannie Mae“ ir „Freddie Mac“, paskirtas laikinai eiti nacionalinės žvalgybos direktoriaus pareigas. Jis šiame poste pakeis Tulsi Gabbard.
Pati T. Gabbard, kurios pasirinkimas šioms pareigoms vertintas prieštaringai, atsistatydino gegužės pabaigoje, užbaigdama savo kadenciją, per kurią, kaip atrodė, nesutarė su D. Trumpu dėl jo karo prieš Iraną.
B. Pulte'as „turi didelę patirtį valdant jautriausius reikalus JAV – rinkų saugumą ir patikimumą“, – savo platformoje „Truth Social“ rašė D. Trumpas ir pridūrė, kad jis ir toliau eis savo pareigas, susijusias su būsto sektoriumi.
38 metų B. Pulte'as yra atviras prezidento sąjungininkas, žinomas dėl viešų išpuolių prieš D. Trumpo politinius priešininkus. Kai kurios JAV žiniasklaidos priemonės jį vadina prezidento „puolančiuoju šunimi“.
B. Pulte'as kaltina D. Trumpo politinius priešininkus, įskaitant demokratų senatorių Adamą Schiffą ir Niujorko generalinę prokurorę Letitią James, klastojus dokumentus dėl hipotekos paraiškų.
Jis taip pat rėmė bylą dėl sukčiavimo hipotekos srityje prieš JAV Federalinio rezervo sistemos valdytoją Lisą Cook, kuria remdamasis D. Trumpas bandė atleisti šią pinigų politikos formuotoją.
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