JK parlamente atmestas įstatymo projektas, kuriuo siekiama legalizuoti eutanaziją Anglijoje

Penktadienį Bendruomenių rūmuose, per daugiau nei keturias valandas trukusius debatus buvo išklausyta daug aistringų kalbų tiek už, tiek prieš šį įstatymo projektą.
Įstatymo projektas buvo atmestas 16 balsų persvara: 286 nariai balsavo prieš, o 270 – už.
Kai buvo garsiai perskaityti balsavimo rezultatai, nedidelė parlamentarų grupė džiūgavo ir kėlė kumščius, o kiti apsikabino.
Įstatymo projekte buvo siūloma leisti Anglijos ir Velso suaugusiems asmenims, kuriems liko gyventi mažiau nei šeši mėnesiai, kreiptis dėl eutanazijos, jei tam pritartų du gydytojai ir ekspertų komisija.
Ministras pirmininkas Andy Burnhamas balsavime nedalyvavo, nes jau buvo patvirtinęs, kad susilaikys, kad „nepagrįstai nedarytų įtakos diskusijoms“.
Vyriausybė laikėsi neutralios pozicijos, o parlamentarai balsavo pagal savo sąžinę, o ne laikydamiesi partijos linijos.
Leiboristų partijos parlamentarė Lauren Edwards, kuri vėl pateikė šį įstatymo projektą po to, kai anksčiau šiais metais pasibaigė nustatytas svarstymo terminas, anksčiau yra perspėjusi, kad, jei šis įstatymas nebus priimtas, gali praeiti dar vienas dešimtmetis, kol šis klausimas bus sugrąžintas į parlamentą.
L. Edwards teigė, kad šis rezultatas yra „labai nuviliantis“ ir „skaudus“ tiems nepagydomai sergantiems žmonėms bei jų artimiesiems, kuriems, kaip ji sakė, „buvo suteikta viltis, kai praėjusiais metais Bendruomenių rūmai balsavo už šį įstatymo projektą“.
Prieš įstatymą pasisakantys aktyvistai teigė, kad jame numatytos nepakankamos apsaugos priemonės ir kad dėl to kai kurie labiausiai pažeidžiami visuomenės nariai gali patirti spaudimą ir pasirinkti eutanaziją, nes jaučiasi esantys našta.
Prieštaravimus išreiškė Anglijos ir Velso katalikų vadovas arkivyskupas Richardas Mothas, pavadinęs įstatymo projektą „iš principo neteisingu“ ir „labai ydingu“, taip pat Anglikonų bažnyčios vadovė Kenterberio arkivyskupė dama Sarah Mullally.
Medicinos koledžai, įskaitant Karališkąjį psichiatrų koledžą, taip pat išreiškė „rimtą susirūpinimą“ dėl šio įstatymo projekto, teigdami, kad yra „per daug neatsakytų klausimų dėl psichikos ligomis sergančių žmonių apsaugos“.
Nepagydomai serganti parlamento narė Ashley Dalton, balsavusi prieš įstatymo projektą, įspėjo, kad „dabar ne laikas švęsti“, ir paragino vyriausybę „išspręsti socialinės bei paliatyviosios priežiūros klausimus“.
Penktadienį prie parlamento rinkosi tiek prieš, tiek už įstatymo projektą pasisakantys demonstrantai, norėję pareikšti savo nuomonę šioje diskusijoje.
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