JK po kritikos švelnina planus dėl privalomų skaitmeninių asmens tapatybės kortelių

Tai naujausias ministro pirmininko Keiro Starmerio (Kiro Starmerio) centro kairės vyriausybės, kurią kritikuoja tiek opozicijos politikai, tiek valdančiosios Leiboristų partijos įstatymų leidėjai, politikos posūkis.
Pareigūnai trečiadienį patvirtino, kad piliečiams ir nuolatiniams gyventojams nebus privaloma pateikti skaitmeninę tapatybės kortelę norint įsidarbinti. Taip atsisakoma svarbaus rugsėjį paskelbtos politikos elemento.
Kartu su kitais dokumentais, pavyzdžiui, biometriniais pasais, „skaitmeninė tapatybės kortelė galėtų būti vienas iš būdų įrodyti savo teisę dirbti“, transliuotojui BBC sakė transporto sekretorė Heidi Alexander (Heidi Aleksander).
Vyriausybė pareiškė, kad išsamūs skaitmeninių tapatybės kortelių planai bus „išdėstyti po netrukus prasidėsiančių išsamių viešųjų konsultacijų“.
Rugsėjį K. Starmeris pareiškė: „Jungtinėje Karalystėje negalėsite dirbti, jei neturėsite skaitmeninės tapatybės kortelės. Viskas paprasta.“
Jis teigė, kad šis planas padės sumažinti nelegalią imigraciją, nes žmonėms bus sunkiau dirbti šešėlinėje ekonomikoje. Jis taip pat pažymėjo, kad tai palengvintų galimybę naudotis sveikatos priežiūros, socialinės paramos, vaiko priežiūros ir kitomis viešosiomis paslaugomis.
Premjeras iškart sulaukė pasipriešinimo, o apklausos rodė, kad parama skaitmeninėms tapatybės kortelėms smarkiai krito po to, kai K. Starmeris palaikė šią idėją.
Britanija neturi privalomų asmens tapatybės kortelių paprastiems piliečiams praktiškai nuo Antrojo pasaulinio karo, o pati idėja jau seniai kelia ginčų. Civilinių teisių gynėjai teigia, kad tai pažeidžia asmens laisvę ir kelia grėsmę žmonių duomenų saugumui.
Buvęs premjeras Tony Blairas (Tonis Bleras) prieš du dešimtmečius bandė įvesti biometrines tapatybės korteles kaip kovos su terorizmu ir sukčiavimu priemonę, tačiau plano buvo atsisakyta dėl griežto visuomenės ir parlamento pasipriešinimo.
Po pastarojo politikos pasikeitimo opozicinės Konservatorių partijos pirmininkas Kevinas Hollinrake'as (Kevinas Holinreikas) pareiškė, kad „vienintelė nuosekli leiboristų politika yra atsitraukimas“. Liberalų demokratų atstovė Lisa Smart (Liza Smart) pasišaipė, jog K. Starmerio biuras „tokiu tempu tikriausiai urmu užsisakinėja tabletes nuo supimo, kad susitvarkytų su visais savo posūkiais“.
