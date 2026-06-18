JK rinkimuose – bandymas perimti valdžią iš premjero Starmerio

Leiboristų partijos veteranas ir Didžiojo Mančesterio meras Andy Burnhamas siekia pergalės parlamento rinkimuose, kad vėliau galėtų mėginti pakeisti K. Starmerį ministro pirmininko poste.
Apklausų rengėjai prognozuoja, kad A. Burnhamas laimės istorinę kovą dėl Makerfildo apygardos atstovavimo Anglijos šiaurės vakaruose, tačiau jam teks atremti stiprų kraštutinių dešiniųjų partijos „Reform UK“ pasipriešinimą.
„Beveik neabejotina, kad Makerfildo rinkėjų rankose yra tai, ar A. Burnhamas taps ministru pirmininku“, – teigė politologas Johnas Curtice'as.
„Jei A. Burnhamas laimės, jo kelias į Dauningo gatvę 10 atrodo gana užtikrintas. Jei rinkėjai jam nesuteiks šios galimybės, gali būti, kad K. Starmeris išliks poste, bent jau kurį laiką“, – sakė jis naujienų agentūrai AFP.
Nuo 2024 metų liepos valdžioje esantis K. Starmeris laikosi savo poste itin trapiai, ypač po to, kai leiboristai praėjusį mėnesį patyrė nesėkmę vietos ir regionų rinkimuose.
Jo pozicijas susilpnino keli politiniai posūkiai ir skandalas dėl buvusio Jeffrey Epsteino bendražygio Peterio Mandelsono paskyrimo JK ambasadoriumi Vašingtone.
63 metų ministras pirmininkas susidūrė su keliais ministrų atsistatydinimais ir itin žemais asmeninio populiarumo reitingais, o „Reform UK“ partija nacionalinėse apklausose pirmauja jau daugiau nei metus.
Tačiau buvęs teisininkas K. Starmeris, atsisakantis trauktis iš pareigų, tvirtina, kad prieš 21 mėnesį pasiekta triuškinama pergalė rinkimuose prieš konservatorius suteikia jam penkerių metų mandatą valdyti šalį.
Šiaurės karalius
Nekantrumas centro kairės Leiboristų partijos viduje išaugo gegužę, kai leiboristų parlamentaras Joshas Simonsas paskelbė atsistatydinantis, kad A. Burnhamas galėtų grįžti į parlamentą ir kandidatuoti į partijos lyderius.
Nors 76 tūkst. Makerfildo rinkėjų paprastai balsuoja už leiboristus, J. Simonsas 2024 metais visuotiniuose rinkimuose laimėjo tik maždaug 5,3 tūkst. balsų persvara.
„Reform UK“, vadovaujama prieš imigraciją nusistačiusio Nigelo Farage'o, praėjusį mėnesį vykusiuose tarybos rinkimuose laimėjo visose apygardose, kuriose gyvena daugiausia darbininkų klasės atstovai.
Visgi prognozuojama, kad dėl asmeninio populiarumo A. Burnhamas, tris kadencijas dirbantis Didžiojo Mančesterio meru ir pramintas „Šiaurės karaliumi“, įveiks „Reform UK“ kandidatą Robertą Kenyoną.
Anksčiau santechniku dirbusį R. Kenyoną persekioja anksčiau išsakytos įžeidžiančios pastabos apie moteris, be to, tikimasi, kad nedidelė partija „Restore Britain“ atskels dalį kraštutinių dešiniųjų balsų.
Rinkimų apylinkės atidaromos 7 val. (9: val. Lietuvos laiku) ir uždaromos 22 val. (vidurnaktį Lietuvos laiku), o balsų skaičiavimas prasidės iškart po to.
Meikerfildo Aštone 61 metų Hazel Ellis (Heizel Elis) naujienų agentūrai AFP sakė planuojanti balsuoti už „Reform UK“.
„Esu pasirengusi suteikti jiems šansą, nes tai paskutinė viltis Britanijai“, – sakė ji.
Karūnacija?
Netoliese esančiame Bryne 23 metų rinkėjas naujienų agentūrai AFP teigė, kad A. Burnhamas yra „geresnis pasirinkimas“ nei K. Starmeris.
„Jis nelabai žino, ką nori daryti“, – apie ministrą pirmininką kalbėjo bare dirbantis jaunuolis.
A. Burnhamas, apklausų duomenimis, yra populiariausias leiboristų politikas, priklausantis vadinamajam nuosaikiam partijos kairiajam sparnui ir atvirai kritikavęs labiau centristinį K. Starmerio valdymą.
Pagal Leiboristų partijos taisykles, kandidatai į lyderius privalo būti parlamento nariais, kuo A. Burnhamas buvo 2001–2017 metais.
Jis lengvai surinktų 81 iš daugiau nei 400 leiboristų parlamentarų paramą, reikalingą kovai dėl lyderio posto pradėti, o K. Starmeris pažadėjo šiai kovai pasipriešinti.
A. Burnhamo sąjungininkai tikisi, kad K. Starmerio ministrų komanda galėtų įtikinti jį nustatyti pasitraukimo grafiką, taip išvengiant aršios kovos.
Trečiadienį ministras pirmininkas bandė užkirsti kelią laukiamam iššūkiui, pabrėždamas, kad nori, jog A. Burnhamas atliktų „svarbų vaidmenį“ jo vyriausybėje.
Jei A. Burnhamas laimės Meikerfilde, neaišku, kada jis imsis veiksmų prieš K. Starmerį, ypač atsižvelgiant į tai, kad leiboristams grėstų sudėtinga kova ginant jo atlaisvintą mero kėdę.
Buvęs sveikatos apsaugos ministras Wesas Streetingas, taip pat siekiantis aukščiausio posto, antradienį pareiškė, kad ministrui pirmininkui turėtų būti suteikta „erdvės savaitgalį“ apsvarstyti savo ateitį.
Iš dešiniojo leiboristų sparno kilęs W. Streetingas pažadėjo mesti iššūkį K. Starmeriui, jei A. Burnhamas pralaimėtų.
Tai galėtų reikšti, kad į kovą įsitrauktų kairiojo sparno veikėjai, tokie kaip Angela Rayner (Andžela Reiner) ar Edas Milibandas, šią savaitę analitiniame centre teigė buvęs leiboristų politikos direktorius Andrew Fisheris.
„Trijų kandidatų kova yra kur kas mažiau nuspėjama“, – sakė jis.
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